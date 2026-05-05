พรรคประชาชนเปิดแคมเปญ 'กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน' มุ่งแก้ปัญหา PM2.5 ยกระดับคุณภาพชีวิต

พรรคประชาชนเปิดตัวแคมเปญเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ภายใต้ชื่อ 'กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน' เน้นการแก้ไขปัญหา PM2.5 และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวกรุงเทพฯ อย่างยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับทีม สก. และ สส. ในการทำงานร่วมกัน
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ที่กำลังจะมาถึงนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดทิศทางและ คุณภาพชีวิต ของชาว กรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน ได้เปิดตัว แคมเปญเลือกตั้ง ภายใต้ชื่อ “กรุงเทพง่ายๆ by ผู้ว่าประชาชน” โดยมีเป้าหมายหลักในการสื่อสารวิสัยทัศน์และนโยบายที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่เรื้อรังและยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชนอย่างยั่งยืน หัวหน้าพรรคได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสให้ชาวกรุงเทพฯ ได้พิจารณาว่าในอีก 4 หรือ 10 ปีข้างหน้า กรุงเทพมหานคร จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด โดยขอให้ประชาชนรอฟังรายละเอียดจากผู้สมัครผู้ว่าฯ ของพรรค และขอคะแนนเสียงและความไว้วางใจจากประชาชนชาวกรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง โดยอ้างอิงจากความไว้วางใจที่เคยได้รับในการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมาถึงสองครั้ง พรรคประชาชน มั่นใจในการนำเสนอทีมงานที่แข็งแกร่งและครบวงจร ทั้งทีมผู้ว่าฯ ทีมสมาชิกสภา กรุงเทพมหานคร (สก.
) และคณะที่ปรึกษา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น หัวหน้าพรรคประชาชนยอมรับว่าการแข่งขันในศึกเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากผู้ว่าฯ กทม.
คนปัจจุบันได้ทำงานอย่างเต็มที่แล้ว แต่เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครยังสามารถพัฒนาให้ดีกว่าเดิมได้อีก โดยมองว่ากรุงเทพฯ ควรเป็นทั้งที่พึ่งพิงสำหรับผู้ที่ประสบปัญหา และเป็นแรงผลักดันสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวไปข้างหน้า ดังนั้นสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากตัวผู้ว่าฯ และทีมงานผู้บริหาร ก็คือทีม สก. ทีมที่ปรึกษา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.
) ทั้ง 33 เขต ที่จะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ พรรคประชาชนได้ยกตัวอย่างปัญหาที่ท้าทายในกรุงเทพฯ เช่น สิทธิบัตรทอง ปัญหาการจราจร และปัญหาฝุ่น PM2.5 ซึ่งหลายครั้งเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนืออำนาจของผู้ว่าฯ กทม. เพียงผู้เดียว พรรคฯ จึงพยายามผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.
ร. บ.
อากาศสะอาด เพื่อให้มีเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ นอกจากนี้ พรรคฯ ยังตระหนักดีว่าปัญหาที่ดูเหมือนง่ายต่อการแก้ไข อาจมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นพรรคประชาชนจึงขอเสนอตัวเองเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้การแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากในกรุงเทพฯ กลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับทุกคน ความพร้อมของพรรคประชาชนในการสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ ไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.
เพียงคนเดียว แต่ยังรวมถึงทีม สก. ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี เนื่องจาก สก.
มีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบและอนุมัติงบประมาณของกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมูลค่าสูงถึงหลายแสนล้านบาทต่อปี การใช้จ่ายงบประมาณที่โปร่งใสและตรงไปตรงมาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และหน้าที่นี้ตกเป็นของทีม สก. ดังนั้น หากพรรคประชาชนสามารถส่งทีม สก.
ที่มีความน่าเชื่อถือและยึดมั่นในผลประโยชน์ของประชาชนได้ ก็จะสามารถทำให้เงินทุกบาททุกสตางค์ของภาษีประชาชนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชาวกรุงเทพฯ ได้อย่างแท้จริง ผู้ว่าฯ มีอำนาจเพียงเสนอโครงการ แต่ผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติงบประมาณคือ สก. ดังนั้นการมีทีม สก.
ที่ทำงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการบริหารงบประมาณของกรุงเทพมหานครให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาช
