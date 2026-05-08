พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง กทม. เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่าฯ และ สก. 50 เขต 16 พฤษภาคมนี้

นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่าพรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการส่งผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ครบทั้ง 50 เขต และกำหนดวันเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 พร้อมชูนโยบายเปลี่ยนเมืองเชิงโครงสร้าง มั่นใจได้ที่นั่ง สก. มากกว่าเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา
นายสกลธี ภัททิยกุล รองหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งท้องถิ่น โดยระบุว่าพรรคมีความพร้อมเต็มที่ในการส่งผู้สมัคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.
) ครบทั้ง 50 เขต ซึ่งเตรียมจะจัดสัมมนาใหญ่เพื่อเตรียมความพร้อมด้านระเบียบและข้อกฎหมายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569 โดยมี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เข้าร่วมพูดคุยกับผู้สมัครอย่างใกล้ชิด นายสกลธี ระบุว่า การเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในนามพรรคประชาธิปัตย์ ขณะนี้มีความพร้อมเกือบ 100% อยู่ระหว่างการเตรียมตัวขั้นตอนสุดท้าย โดยกำหนดวันเปิดตัวอย่างเป็นทางการคือ วันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 น.
ณ ที่ทำการพรรคประชาธิปัตย์ เราอยากให้รอติดตามในสัปดาห์หน้า อาจจะเริ่มเห็นว่าที่ผู้สมัครฯ มาร่วมสังเกตการณ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของพรรค เช่น งานสัมมนา สก.
ในวันที่ 11 หรือกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่สวนเบญจกิติในวันที่ 12 พฤษภาคมนี้ ส่วนแนวทางนโยบาย นายสกลธี ได้ย้ำถึงความต้องการที่จะนำเสนอการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับชาวกรุงเทพฯ นอกเหนือจากการทำงานประจำที่ต้องทำอยู่แล้ว โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ การจัดการขยะทันสมัย ปรับเปลี่ยนจากการฝังกลบไปสู่เทคโนโลยีที่สร้างมูลค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายสกลธี กล่าวต่อว่า ในส่วนของตัวผู้สมัคร สก. 50 เขต พรรคได้คัดสรรทั้งอดีต สก.
ที่มีฐานเสียงเข้มแข็ง 12 ท่าน ผสมผสานกับคนรุ่นใหม่และผู้สมัครที่ทำงานยึดโยงกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เชื่อมั่นว่าด้วยภาพลักษณ์ของพรรคที่ดูดีขึ้น และนโยบายที่ตอบโจทย์ จะทำให้พรรคสามารถคว้าที่นั่ง สก.
ได้มากกว่าครั้งที่ผ่านมา แม้การแข่งขันครั้งนี้จะมีทั้งแชมป์เก่าที่แข็งแกร่งและผู้สมัครจากพรรคคนรุ่นใหม่ที่มีโปรไฟล์โดดเด่น แต่เรามองว่าเป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้เปรียบเทียบวิสัยทัศน์ พรรคประชาธิปัตย์ขอเสนอความแตกต่างที่จับต้องได้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กรุงเทพฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ นายสกลธี ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของพรรคในการส่งผู้สมัครทั้ง 50 เขต โดยระบุว่าพรรคได้เตรียมผู้สมัครที่มีประสบการณ์และความรู้ในพื้นที่อย่างดี ทั้งอดีต สก.
และคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน พรรคประชาธิปัตย์ยังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักกับผู้สมัครและนโยบายของพรรคมากขึ้น เช่น การสัมมนาและกิจกรรมแสดงวิสัยทัศน์ด้าน AI ที่สวนเบญจกิติ ซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้เห็นถึงความพร้อมและความมุ่งมั่นของพรรคในการพัฒนากรุงเทพมหานครอย่างยั่งยื
