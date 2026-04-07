พรรคประชาชนระยอง ขอโทษประชาชน กรณีอดีตผู้ช่วย สส. ถูกจับค้ายาเสพติด ยืนยันไม่ปกป้อง

พรรคประชาชนระยอง ออกแถลงการณ์ขอโทษประชาชน กรณีการจับกุมอดีตผู้ช่วย สส. ในข้อหาเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมทั้งยืนยันดำเนินการขับออกจากสมาชิกพรรค และไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบ
พรรคประชาชนระยอง ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจและขออภัยต่อประชาชน จากกรณีการ จับกุม นาย นิติภัทร (สงวนนามสกุล) อดีตผู้ช่วย สส. และอดีตผู้สมัคร ส.อบจ. ในข้อหาเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด โดยมีการ จับกุม พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์ ยาบ้า และเครื่องชั่งดิจิทัล พรรคประชาชนระยอง ได้เน้นย้ำถึงความไม่ยอมรับพฤติกรรมผิดกฎหมายทุกรูปแบบ และยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดกับผู้กระทำผิด\การ จับกุม ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ (ระบุวันที่) บริเวณหน้าปากซอยปราโมทย์ ต.ทับมา อ.เมือง จ.
ระยอง โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าทำการจับกุม นาย นิติภัทร ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วย นายกฤช ศิลปชัย สส. ระยอง เขต 2 ในสภาชุดที่ผ่านมา นอกจากนี้ นาย นิติภัทร ยังเคยเป็นอดีตผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ระยอง และอดีตคณะทำงานจังหวัดระยองของพรรคประชาชน พรรคได้ระบุว่านาย นิติภัทร ได้ร่วมงานกับพรรคจนถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา หลังจบการเลือกตั้ง นาย นิติภัทร มีสถานะเป็นเพียงสมาชิกพรรคเท่านั้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใดๆ ภายในพรรค ปัจจุบัน นายทะเบียนพรรคประชาชนกำลังดำเนินการขับนาย นิติภัทร ออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามขั้นตอน\นายกฤช ศิลปชัย สส. ระยอง เขต 2 ได้แสดงความคิดเห็นผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า ตนและพรรคประชาชนระยองมองว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวมีความร้ายแรงและเป็นคดีอาญาที่มีโทษสูง และเป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถยอมรับได้ พร้อมทั้งเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปถึงตัวการใหญ่ให้เร็วที่สุด พรรคประชาชนระยองได้เน้นย้ำถึงนโยบายที่ชัดเจนในการไม่ยอมรับพฤติกรรมสีเทาทุกรูปแบบ หากบุคลากรในพรรค ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ถูกกล่าวหาหรือมีมูลเหตุที่ส่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย พรรคพร้อมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างจริงจัง โดยไม่มีการปกป้องหรือปกปิดการกระทำผิดอย่างเด็ดขาด พรรคประชาชนระยองขอแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขออภัยต่อพี่น้องประชาชนในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการดำเนินงานของพรร
