พรรคภูมิใจไทยเผยไม่เสริมอำนาจ สว. และมีส่วนร่วม แต่ไม่เปิดคูหา ในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ

พรรคภูมิใจไทยเตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฯ ของพรรคต่อประธานสภาฯ โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของประชาชน แต่ไม่เปิดคูหาเชิงลึกในการเลือกผู้ร่าง พริษฐ์เปรียบเทียบว่า จะมีความแตกต่างกันพอสมควรกับร่างของพรรคประชาชน แนวความเห็นเช่นเดียวกับส่วนการไม่เสริมอำนาจ สว. พร้อมยื่นไม่เกินสัปดาห์ที่ 1
ในวันเดียวกันนี้ พรรคภูมิใจไทย เองก็เตรียมยื่นร่างแก้ไข รัฐธรรมนูญ ฯ ของพรรคต่อประธานสภาฯ เช่นกัน โดยพริษฐ์เปรียบเทียบว่า จะมีความแตกต่างกันพอสมควรกับร่างของพรรคประชาชน เพราะเนื้อหาสาระของร่าง พรรคภูมิใจไทย ขัดกับอย่างน้อย 2-3 หลักการที่พรรคประชาชนวางไว้พริษฐ์ยกเรื่องการมี ส่วนร่วม ของประชาชนว่า พรรคภูมิใจไทย ไม่มีกระบวนการเปิดให้มีคูหาให้ประชาชนมี ส่วนร่วม ในการเลือกผู้ร่าง ขณะเดียวกัน หลักการเรื่องการไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้ สว.
นั้น ร่างของพรรคภูมิใจไทยมีการกำหนดไว้ว่า ให้มีการเพิ่มอํานาจวุฒิสภา โดยระบุว่า จะผ่านความเห็นชอบต้องได้เสียง 1 ใน 4 ของ สว. ซึ่งคือ 50 คน อาจมีความเชื่อว่า หากมีกลุ่มการเมืองใดสามารถคุมเสียงได้ ก็จะเป็นคนชี้ขาดได
รัฐธรรมนูญ พรรคภูมิใจไทย ส่วนร่วม เปิดคูหา ไม่เสริมอำนาจ การมีส่วนร่วมของประชาชน