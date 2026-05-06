พรรคประชาชนเปิดศึกค้านโครงการแลนด์บริดจ์ หวั่นไม่คุ้มทุน-ซ้ำรอย EEC เตือนรัฐบาลอย่าขายฝันคนใต้

ฝ่ายค้านนำโดยพรรคประชาชนวิจารณ์โครงการแลนด์บริดจ์อย่างหนัก ชี้มูลค่าปัจจุบันสุทธิติดลบ 4 หมื่นล้านบาท เสี่ยงไม่คุ้มทุน และหวั่นการใช้ พ.ร.บ. SEC เอื้อประโยชน์กลุ่มทุนกว้านซื้อที่ดินในภาคใต้
การประชุมคณะรัฐมนตรีเงาครั้งแรกของ พรรคประชาชน กลายเป็นเวทีวิพากษ์วิจารณ์โครงการ แลนด์บริดจ์ อย่างดุเดือด โดยนายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.
บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลเกี่ยวกับความคุ้มค่าของโครงการนี้ โดยระบุว่าผลการศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงทางการเงินที่สูงมาก เนื่องจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิหรือ 'NPV' มีค่าติดลบถึง 40,000 ล้านบาท และมีอัตราผลตอบแทนทางการเงินเพียงร้อยละ 4 ซึ่งถือว่าต่ำเกินกว่าที่จะดึงดูดนักลงทุนรายใหญ่ให้เข้ามาลงทุนได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตถึงการใช้พระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ 'พ.
ร. บ.
SEC' ซึ่งถูกมองว่าเป็นเครื่องมือในการให้อำนาจพิเศษเพื่อข้ามผ่านหรือบายพาสกฎหมายปกติที่มีอยู่ ซึ่งรูปแบบนี้มีความคล้ายคลึงกับโครงการ 'EEC' ในภาคตะวันออกที่เคยสร้างปัญหาและความขัดแย้งในพื้นที่มาแล้ว ทำให้เกิดความกังวลว่าภาคใต้จะประสบชะตากรรมเดียวกันในเรื่องของการรุกล้ำพื้นที่และการละเลยระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน ในมิติของภูมิรัฐศาสตร์ นายวีระยุทธได้เน้นย้ำว่ารัฐบาลควรใช้โครงการนี้เป็นไพ่ต่อรองทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมหาอำนาจ ไม่ใช่การเปิดทางให้ชาติใดชาติหนึ่งเข้ามามีอิทธิพลเหนือดินแดนไทยเพียงผู้เดียว เพราะการพึ่งพามหาอำนาจชาติเดียวจะสร้างความเปราะบางทั้งในด้านความมั่นคงและพลังงานในอนาคต ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องทบทวนแนวทางการดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยควรเปลี่ยนรูปแบบจากการให้สัมปทานรายใหญ่เป็นการกระจายความเสี่ยงผ่านการร่วมลงทุนจากหลายประเทศ ซึ่งจะช่วยให้ประเทศไทยได้รับทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่หลากหลายมากขึ้น แทนที่จะเดินหน้าโครงการในลักษณะที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองระดับโลก ทางด้านนางสาวภคมน หนุนอนันต์ สส.
บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมากล่าวอย่างรุนแรงว่ารัฐบาลกำลังใช้จุดอ่อนและความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ภาคใต้มาเป็นเครื่องมือในการขายฝัน โดยการนำเสนอภาพลักษณ์ของแลนด์บริดจ์เพื่อปกปิดเป้าหมายที่แท้จริงซึ่งอาจเป็นการสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ภายใต้ 'พ. ร.
บ.
SEC' ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวใต้ โดยนางสาวภคมนตั้งคำถามว่าเม็ดเงินที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างเศรษฐกิจใหม่นี้จะตกอยู่ในมือของใครกันแน่ ระหว่างประชาชนในท้องถิ่นหรือกลุ่มทุนข้ามชาติ พร้อมทั้งยกตัวอย่างบทเรียนจาก 'EEC' ที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาที่ขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงมักนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำและการทำลายสิ่งแวดล้อม ประเด็นที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือการกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยเฉพาะบริเวณอ่าวเคย ซึ่งมีรายงานว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา มีบริษัทชื่อ 'โดมินี' หรือที่ชาวบ้านรู้จักในนามอาม่า ได้ทำการกว้านซื้อที่ดินไปแล้วกว่า 500 ไร่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเร่งรีบและสัญญาณของการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนบางกลุ่มก่อนที่โครงการจะเริ่มดำเนินการอย่างเป็นทางการ นางสาวภคมนยังได้วิพากษ์วิจารณ์ท่าทีของนายกรัฐมนตรีที่เมื่อถูกถามถึงการป้องกันการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มทุนต่างชาติ กลับตอบเพียงว่าให้เชื่อมั่นในตัวท่านและพิจารณาจากหน้าตาและประวัติการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการตอบคำถามที่มักง่ายและขาดความรับผิดชอบต่อสาธารณะ เนื่องจากโครงการระดับชาติที่มีต้นทุนเป็นทรัพยากรของแผ่นดินต้องการข้อเท็จจริงและการการันตีด้วยระบบตรวจสอบที่โปร่งใส ไม่ใช่การใช้ความเชื่อมั่นในตัวบุคคลมาเป็นหลักประกัน บทสรุปของการเคลื่อนไหวจากฝ่ายค้านในครั้งนี้ คือการเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการดำเนินงานที่เร่งรัดจนเกินไปและหันมาให้ความสำคัญกับการรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ไม่ใช่การจัดตั้งกลุ่มผู้สนับสนุนมาสร้างภาพลักษณ์ว่ามีความเห็นพ้องกับโครงการ โดยพรรคประชาชนยืนยันว่าไม่ได้ขัดขวางการพัฒนา แต่ต้องการให้การพัฒนานั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจที่พิสูจน์ได้จริง ความโปร่งใสในการบริหารจัดการที่ดิน และการรักษาผลประโยชน์ของชาติไม่ให้ถูกครอบงำโดยมหาอำนาจหรือกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่ง เพื่อให้ภาคใต้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังอย่างแท้จริ
