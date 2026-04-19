พรรคประชาชนยื่นร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม 4 ด้าน 1 พ.ค. เน้นโปร่งใส-ยั่งยืน

พรรคประชาชนเตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับปฏิรูปต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมุ่งเน้นการปฏิรูป 4 ด้านสำคัญ ได้แก่ ความโปร่งใส การบริหารแบบมืออาชีพ ความยึดโยงกับผู้ประกันตน และความยั่งยืนของกองทุน พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรมรณรงค์หลายจังหวัดเพื่อให้ประชาชนรับทราบและมีส่วนร่วม
พรรคประชาชน เตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ฉบับ ปฏิรูป ต่อสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ โดยมุ่งเน้นการ ปฏิรูป 4 ด้านสำคัญ เพื่อให้กองทุน ประกันสังคม มีความโปร่งใส บริหารงานอย่างมืออาชีพ ยึดโยงกับผู้ประกันตน และมีความยั่งยืนในระยะยาว การยื่นร่าง กฎหมาย ดังกล่าวมาจากการเดินหน้ารณรงค์และรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากเครือข่ายแรงงาน เพื่อสะท้อนความต้องการและปัญหาที่แท้จริงของผู้ประกันตน ร่างพระราชบัญญัติ ประกันสังคม ฉบับ พรรคประชาชน ได้ระบุถึงแนวทางการ ปฏิรูป 4
ด้านหลัก ดังนี้ 1. ด้านความโปร่งใส กำหนดให้กองทุนประกันสังคมต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและการลงทุนอย่างครบถ้วน เช่น ฐานะรวมของกองทุน พอร์ตการลงทุน ผลตอบแทนเทียบกับดัชนีอ้างอิง รายงานคณิตศาสตร์ประกันภัย และรายงานการประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบได้ 2. ด้านการบริหารแบบมืออาชีพ เสนอให้จัดตั้ง “กองทุนประกันสังคม” เป็นนิติบุคคลอิสระภายใต้กฎหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการเงินกองทุนจำนวนมหาศาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้โครงสร้างการบริหารที่ทันสมัย 3. ด้านความยึดโยงกับผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการกองทุนประกันสังคมให้ประกอบด้วยผู้แทน 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายนายจ้าง และฝ่ายผู้ประกันตน โดยมีจำนวนไม่เกิน 13 คน สัดส่วนของแต่ละฝ่ายจะสอดคล้องกับสัดส่วนการส่งเงินสมทบของแต่ละฝ่าย และเพิ่มกลไกให้ผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถร่วมกันถอดถอนกรรมการรายบุคคลได้ นอกจากนี้ ตำแหน่งเลขาธิการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องมาจากการสรรหาที่โปร่งใส เปิดเผย และมีการแข่งขัน พร้อมกำหนดสัญญาการจ้างและตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ชัดเจน 4. ด้านความยั่งยืนของกองทุน รัฐบาลจะต้องรับประกันการจ่ายประโยชน์ทดแทนให้กับผู้ประกันตน กำหนดให้มีการทบทวนอัตราเงินสมทบและเพดานค่าจ้างทุก 3 ปี และมีการเปรียบเทียบผลตอบแทนการลงทุนกับกองทุนระดับโลกเพื่อประเมินและปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสม การกำหนดและปรับปรุงสิทธิประโยชน์จะอำนาจโดยคณะกรรมการใหญ่ โดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณเซีย จำปาทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน กล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการปฏิรูปประกันสังคมว่า เป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับระบบประกันสังคมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการคาดการณ์ว่า หากไม่มีการปฏิรูป สำนักงานประกันสังคมอาจจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เกิน 30 ปี พรรคประชาชนได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันประเด็นความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการใช้งบประมาณของสำนักงานประกันสังคมมาโดยตลอด และเชื่อมั่นว่าการปฏิรูปครั้งนี้จะนำไปสู่กระบวนการที่โปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนได้อย่างแท้จริง การเติบโตของกองทุนภายหลังการปฏิรูปจะเปิดโอกาสในการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ประกันตนในอนาคต สำหรับการดำเนินการรณรงค์ พรรคประชาชนจะจัดกิจกรรมต่อเนื่องในหลายจังหวัด ทั้งก่อนและหลังการยื่นร่างกฎหมายต่อสภาฯ ในวันที่ 1 พฤษภาคม เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงเนื้อหา เจตนารมณ์ และประโยชน์ของการปฏิรูปประกันสังคมฉบับนี้ อันจะนำไปสู่การเป็นร่างกฎหมายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง การเตรียมยื่นร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับปฏิรูปโดยพรรคประชาชนในวันที่ 1 พฤษภาคมนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับระบบประกันสังคมไทยให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้ประกันตนในทุกมิติ ตั้งแต่การเข้าถึงข้อมูล การตัดสินใจเชิงนโยบาย ไปจนถึงการกำกับดูแล การปฏิรูปที่ครอบคลุมทั้ง 4 ด้านนี้ จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกันตน และเป็นหลักประกันความมั่นคงทางการเงินสำหรับอนาคตของคนทำงานทุกภาคส่วน นอกจากการยื่นร่างกฎหมายสู่การพิจารณาของสภาฯ แล้ว พรรคประชาชนยังคงเดินหน้ากิจกรรมรณรงค์อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักรู้ในหมู่ประชาชนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการปฏิรูปประกันสังคม รวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบประกันสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน การดำเนินการดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพรรคประชาชนในการเป็นปากเป็นเสียงให้กับแรงงานและประชาชนทั่วไป ในการผลักดันนโยบายที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน ร่างพระราชบัญญัติประกันสังคมฉบับใหม่นี้ ยังได้คำนึงถึงความท้าทายของระบบประกันสังคมในบริบทปัจจุบันและอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร เศรษฐกิจ และสภาพการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ หรือแรงงานที่ไม่มีหลักประกันที่มั่นคง การปฏิรูปนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ผู้ประกันตนในระบบปัจจุบัน แต่ยังเป็นการวางรากฐานเพื่อขยายการเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม การบริหารงานแบบมืออาชีพและการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลอิสระจะช่วยให้การตัดสินใจลงทุนของกองทุนมีความรวดเร็วและสอดคล้องกับสภาวะตลาดโลก ลดความเสี่ยงจากการแทรกแซงทางการเมือง และเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการจ่ายสิทธิประโยชน์ในระยะยาว การกำหนดให้รัฐบาลมีพันธกรณีในการรับประกันการจ่ายประโยชน์ทดแทน เป็นการสร้างความมั่นใจขั้นพื้นฐานว่า ผู้ประกันตนจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่ควรจะเป็น โดยไม่ขึ้นอยู่กับความผันผวนของผลการดำเนินงานของกองทุนเพียงอย่างเดียว การทบทวนอัตราเงินสมทบและเพดานค่าจ้างอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ระบบสามารถปรับตัวให้เข้ากับภาวะเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อได้อย่างเหมาะสม เพื่อรักษามูลค่าที่แท้จริงของสิทธิประโยชน์ต่างๆ การมีส่วนร่วมของผู้แทนผู้ประกันตนในคณะกรรมการบริหารอย่างแท้จริง ด้วยสัดส่วนที่สะท้อนอำนาจการเงินของผู้ประกันตน และกลไกการถอดถอนกรรมการที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การตัดสินใจต่างๆ เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเป็นหลัก ความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินการของคณะกรรมการบริหาร จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและป้องกันการทุจริตหรือการใช้กองทุนในทางที่ผิด ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต การมีเลขาธิการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มาจากการสรรหาอย่างโปร่งใส มีสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาและตัวชี้วัดที่ชัดเจน จะช่วยสร้างความรับผิดชอบและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการกองทุนให้ดีที่สุด พรรคประชาชนเชื่อมั่นว่า การปฏิรูปครั้งนี้จะเป็นการวางระบบประกันสังคมที่แข็งแกร่งและเป็นธรรมสำหรับคนไทยทุกคน เป็นการลงทุนเพื่อความมั่นคงในชีวิตของประชาชน และเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยื
