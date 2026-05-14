พรรคประชาชนยื่นศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบ พ.ร.ก. กู้เงินแก้ไขวิกฤตพลังงาน ชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญ

สส. พรรคประชาชนนำทีมยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ ส่งผลให้การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรต้องระงับไว้ชั่วคราวเพื่อรอคำวินิจฉัยภายใน 60 วัน
สถานการณ์ความเคลื่อนไหวทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรล่าสุดได้เกิดประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบการใช้อำนาจบริหารของรัฐบาล โดยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำหน้าที่แจ้งให้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้รับทราบถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการของ พระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายพิเศษที่ออกโดยฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดหาแหล่งเงินทุนมาสนับสนุนการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืน ท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานในตลาดโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งทางรัฐบาลพยายามผลักดันให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบต่อ พระราชกำหนด ฉบับดังกล่าวเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปตามกระบวนการทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ในขั้นตอนก่อนที่นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร จะดำเนินการบรรจุ พระราชกำหนด ฉบับนี้เข้าสู่วาระการประชุมเพื่อพิจารณา ได้เกิดการคัดค้านอย่างรุนแรงจากฝ่ายค้าน โดยนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.
บัญชีรายชื่อ จากพรรคประชาชน พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 135 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดที่มีอยู่ ได้ร่วมกันลงชื่อยื่นคำร้องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยว่า พระราชกำหนดการกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานฉบับนี้ มีเนื้อหาหรือกระบวนการตรากฎหมายที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 172 วรรค 1 ซึ่งว่าด้วยเงื่อนไขการออกพระราชกำหนดว่าต้องเป็นกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะ และต้องเป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะดำเนินการตามวิธีการตราพระราชบัญญัติได้ โดยฝ่ายค้านมองว่าสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันอาจไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนถึงขั้นต้องออกเป็นพระราชกำหนด แต่ควรดำเนินการผ่านกระบวนการตรากฎหมายปกติเพื่อให้เกิดความรอบคอบและการตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น จากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้การบรรจุพระราชกำหนดฉบับนี้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎรต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว เพื่อรอคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สิ้นสุด ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 173 ซึ่งกำหนดขั้นตอนการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของพระราชกำหนดไว้อย่างชัดเจน โดยศาลรัฐธรรมนูญจะต้องดำเนินการวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และเมื่อศาลมีคำวินิจฉัยแล้วจะต้องแจ้งผลการตัดสินไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป ซึ่งในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในมาตรา 172 จะส่งผลให้พระราชกำหนดนั้นไม่มีผลใช้บังคับมาแต่ต้น หรือเสมือนว่าไม่เคยมีการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้มาก่อน ซึ่งจะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อแผนการบริหารจัดการด้านพลังงานและการกู้เงินของกระทรวงการคลังที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ ทั้งนี้ เงื่อนไขในการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้พระราชกำหนดเป็นโมฆะหรือไม่มีผลใช้บังคับนั้น มีเกณฑ์ที่เข้มงวด โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ซึ่งในปัจจุบันมีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมด 9 ท่าน ดังนั้นจะต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบว่าขัดรัฐธรรมนูญไม่น้อยกว่า 6 เสียง จึงจะถือว่าพระราชกำหนดนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายสูงสุดของประเทศ การต่อสู้ทางกฎหมายในครั้งนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ โดยมีศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้ชี้ขาดในประเด็นความถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งสังคมและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานต่างเฝ้าติดตามผลการวินิจฉัยนี้อย่างใกล้ชิด เพราะจะมีผลต่อทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานของชาติและการบริหารหนี้สาธารณะของประเทศไทยในอนาคตอันใกล
