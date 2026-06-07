พรรคประชาชนยื่นคำร้องมาตรา 236 ตรวจสอบ ป.ป.ช. เพื่อต่อต้านการปกปิดหุ้นศักดิ์สยาม

พรรคประชาชนยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา 236 เรียกร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบการยุติคดีศักดิ์สยามที่อาจขัดกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ และเน้นการใช้กลไกรัฐธรรมนูญเพื่อความโปร่งใสขององค์กรอิสระ
พรรคประชาชน ได้ยื่นเรื่องต่อประธานรัฐสภาตาม มาตรา 236 ของรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.
ป. ช. ) อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม การยื่นคำร้องดังกล่าวมาจากข้อกังวลว่ามติของ ป. ป.
ช. ในการยุติคดีของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ ซึ่งเคยถูกกล่าวหาว่าปกปิดหุ้นและบัญชีทรัพย์สินอาจขัดแย้งกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการถือครองหุ้นของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่น แม้ว่า นายศักดิ์สยาม จะอ้างว่าได้โอนหุ้นแล้วก็ตาม ในการแถลงข่าวเมื่อเวลา 10.00 น.
ที่ทำการพรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ส. ส. บัญชีรายชื่อ ผู้แทนฝ่ายค้าน และโฆษกพรรค รวมถึงนายปกรณ์ วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุล ส. ส.
บัญชีรายชื่อได้อธิบายว่าการตัดสินใจของ ป. ป. ช.
ที่ยุติการไต่สวนและยกคำร้องของนายศักดิ์สยาม ไม่ได้มีการไต่สวนเพิ่มเติมหรือการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ พวกเขาเห็นว่า การดำเนินการเช่นนี้อาจทำให้ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐลดลง และทำให้สาธารณชนตั้งคำถามว่ากลไกการตรวจสอบขององค์กรอิสระดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักกฎหมายและมาตรฐานที่ควรเป็นหรือไม่ นายปกรณ์ ย้ำว่าการใช้มาตรา 236 ไม่ได้มีเจตนาจะโจมตีหรือทำลายองค์กรอิสระ แต่เป็นการใช้สิทธิทางรัฐธรรมนูญเพื่อให้คณะกรรมการ ป.
ป. ช.
แสดงความโปร่งใสในการใช้หน้าที่ เมื่อมีข้อสงสัยว่าการปฏิบัติอาจไม่เป็นไปตามกฎหมายหรือหลักจริยธรรม การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างละเอียดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการตรวจสอบของรัฐ พรรคประชาชนจึงเรียกร้องให้ประธานรัฐสภาดำเนินการตามขั้นตอนที่รัฐธรรมนูญกำหนดต่อไป โดยให้คณะกรรมการ ป. ป.
ช. มีการตรวจสอบและไต่สวนใหม่อีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นความจริงสอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและสร้างความโปร่งใสให้กับกระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐในระดับสูงสุ
พรรคประชาชน มาตรา 236 ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ศักดิ์สยาม
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