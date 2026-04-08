พรรคกล้าธรรม เตรียมยื่น 3 กฎหมายเข้าสภาฯ ชำแหละนโยบายรัฐบาลทุกมิติ

📆4/8/2026 4:34 AM
📰thaipost
พรรคกล้าธรรมเตรียมยื่น 3 ร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ครอบคลุมประเด็นการศึกษา ที่ดินทำกิน และอาสาสมัครเกษตร พร้อมตั้งเป้าตรวจสอบนโยบายรัฐบาลอย่างเข้มข้น

ในวันที่ 8 เมษายน 2569 ที่รัฐสภา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร (สส.) จังหวัดฉะเชิงเทรา และนายทะเบียน พรรคกล้าธรรม ได้ออกมาแถลงข่าวเกี่ยวกับการเตรียมยื่นร่าง กฎหมาย จำนวน 3 ฉบับ เพื่อให้ สภาผู้แทนราษฎร พิจารณา โดยนายอรรถกรเปิดเผยว่า พรรคกล้าธรรม มีความตั้งใจที่จะผลักดัน กฎหมาย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับที่เตรียมยื่นนั้นครอบคลุมประเด็นสำคัญหลายด้าน ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษา แห่งชาติ ซึ่งเสนอโดย นางนฤมลภิญโญสินวัฒน์ สส.

บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคกล้าธรรม โดยมีเป้าหมายเพื่อปฏิรูปการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน, ร่าง พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นกฎหมายที่พรรคให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร และ ร่าง พ.ร.บ. อาสาสมัครเกษตร ซึ่งนายอรรถกรเป็นผู้เสนอเอง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของอาสาสมัครเกษตรที่เสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน\นายอรรถกร กล่าวถึงความพร้อมของพรรคกล้าธรรมในการทำหน้าที่ฝ่ายค้าน โดยเน้นย้ำว่าบุคลากรของพรรคมีความสามารถและประสบการณ์เพียงพอที่จะตรวจสอบและติดตามการดำเนินนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่ 9-10 เมษายน ซึ่ง สส. ของพรรคกล้าธรรมประมาณ 20 คน จะร่วมกันตรวจสอบและทวงถามนโยบายที่พรรคร่วมรัฐบาลได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งว่าจะดำเนินการตามที่ได้ให้ไว้กับประชาชนหรือไม่ นอกจากนี้ พรรคกล้าธรรมได้เตรียมการแบ่งประเด็นการอภิปรายออกเป็น 5 หัวข้อหลัก ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ภัยพิบัติ และการปฏิรูปการทำงานของภาครัฐ รวมถึงแนวทางการปรับปรุงกฎหมายต่างๆ นายอรรถกร กล่าวว่า พรรคจะมุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบการนำนโยบายไปปฏิบัติจริงและการสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนเป็นสำคัญ โดยพรรคกล้าธรรมได้รับเวลาในการอภิปรายประมาณ 4 ชั่วโมง\เมื่อถูกถามถึงประเด็นที่น่ากังวลในคำแถลงนโยบายของรัฐบาล นายอรรถกร กล่าวว่า เขาจะไม่ตำหนินโยบาย แต่จะให้ความสำคัญกับการติดตามผลการดำเนินงานของรัฐบาลว่าจะสามารถทำตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนได้หรือไม่ พร้อมทั้งเน้นย้ำว่าพรรคกล้าธรรมจะทำหน้าที่ผลักดันให้รัฐบาลปฏิบัติตามนโยบายที่ประกาศไว้ หากไม่เป็นไปตามสัญญา พรรคก็จะทำการตรวจสอบและผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการตามนั้นต่อไป นอกจากนี้ นายอรรถกร ยังได้กล่าวถึงความเป็นไปได้ในการเข้าร่วมอภิปรายของ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า สส. บัญชีรายชื่อ และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม โดยระบุว่ากำลังอยู่ระหว่างการหารือ แต่ ร.อ. ธรรมนัส ได้เน้นย้ำว่าต้องการให้สมาชิกพรรคจากทุกภูมิภาคได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นและแสดงบทบาทของพรรคอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม หากสมาชิกพรรคสามารถอภิปรายได้อย่างครอบคลุมทุกประเด็นแล้ว ร.อ. ธรรมนัส อาจพิจารณาไม่จำเป็นต้องขึ้นอภิปรายสรุ

