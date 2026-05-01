ในวันแรงงานสากลวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 พรรคประชาชนได้จัดกิจกรรมเดินขบวนเพื่อสนับสนุนสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทย โดยมีนักการเมืองสำคัญอย่าง วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เซีย ปาทอง และ ธนพร วิจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสนใจต่อประเด็นการปฏิรูปประกันสังคมที่มีปัญหาในการบริหารงานกองทุนค้านสายตาประชาชน พรรคประชาชนได้ยื่นกฎหมายปฏิรูปประกันสังคมที่อาคารรัฐสภา เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณภาพของแรงงานไทยทุกคน
ใน วันแรงงานสากล วันที่ 1 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 นั้น ได้มีการจัดกิจกรรมเดินขบวนของพรรคประชาชนที่มีนักการเมืองสำคัญอย่าง วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร เซีย ปาทอง และ ธนพร วิจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความสนับสนุนและสนใจต่อประเด็นสิทธิและสวัสดิการของแรงงานไทย โดยมีการเดินขบวนจากถนนราชดำเนินไปยังลานคนเมือง ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ธนพร วิจันทร์ สส.
บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชน ได้กล่าวถึงความสำคัญของการรณรงค์ทวงคืนประกันสังคมที่มีปัญหาในการบริหารงานกองทุนค้านสายตาประชาชน โดยในวันนี้พรรคประชาชนจะเดินทางไปยื่นกฎหมายปฏิรูปประกันสังคมที่อาคารรัฐสภา เพื่อให้มีการปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณภาพของแรงงานไทยทุกคน วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.
บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงวาระในการปฏิรูปประกันสังคมของพรรคประชาชนที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของกองทุนประกันสังคมที่มีเงินจำนวนมากถึง 2.9 ล้านล้านบาท ซึ่งหากมีการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นมืออาชีพจะสร้างดอกผลคืนกลับมาให้หยาดเหงื่อของแรงงานทุกคน เป็นเบาะรองรับเมื่อยามต้องตกงาน ทุพพลภาพ หรือยามเกษียณ นอกจากนี้ พรรคประชาชนยังยืนยันในหลักการว่าการรวมตัวของแรงงานเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเจรจา FTA กับสหภาพยุโรป และการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ดังนั้นถ้าไทยอยากเข้าสู่มาตรฐานสากล ก็ยิ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิทธิแรงงาน การปรับตัวร่วมกันระหว่างภาคธุรกิจและภาคแรงงานจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจให้ไปได้ไกล เป็นระบบเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าและเป็นธรรม ผู้คนในสังคมได้เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกัน ซึ่งเป็นหลักการที่พรรคประชาชนยืนยันมาตลอด สำหรับช่วงเวลา 14.30 น.
ในวันนี้ พรรคประชาชนจะมีการเดินขบวนจากสี่แยกบางโพไปอาคารรัฐสภา เพื่อรณรงค์ร่างประกันสังคมฉบับพรรคประชาชน ที่จะมีการยื่นเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎ
