พรรคประชาชน เตรียมพร้อมตรวจสอบรัฐบาล ย้ำความสำคัญของฝ่ายค้านในการกำกับทิศทาง

นายณัฐพงษ์ จากพรรคประชาชน เผยถึงบทบาทของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรก รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง MOA พร้อมเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย
นายณัฐพงษ์ จาก พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยถึงการทำงานของพรรคในฐานะ ฝ่ายค้าน โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการ ตรวจสอบ การทำงานของ รัฐบาล ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา รวมถึงการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อตกลง MOA (Memorandum of Agreement) ที่ รัฐบาล ต้องดำเนินการตาม ซึ่ง พรรคประชาชน ได้เตรียมกรอบเนื้อหาสำหรับการอภิปรายไว้แล้ว โดยนายณัฐพงษ์กล่าวถึงประเด็นการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย ซึ่งประกาศตัวเป็น ฝ่ายค้าน อิสระ และจะไม่เข้าร่วมวิป ฝ่ายค้าน กับ พรรคประชาชน ว่า การทำหน้าที่ ฝ่ายค้าน เป็นสิ่งที่แต่ละพรรคสามารถทำได้โดยอิสระ
การที่พรรคเพื่อไทยไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลก็ถือเป็นการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ในรูปแบบหนึ่ง และไม่น่าจะมีปัญหาใด ๆ ในสภา โดยเน้นย้ำว่าการทำงานในวิปจะมีการหารือเพื่อแบ่งเวลาในการอภิปราย แต่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเนื้อหาของแต่ละพรรค\นายณัฐพงษ์ยังกล่าวถึงสถานะของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันที่ยังคงมีตำแหน่งรองประธานสภาฯ ทำให้ยังอยู่ในสถานะก้ำกึ่งระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้าน ซึ่งนายณัฐพงษ์ได้แสดงความปรารถนาให้พรรคเพื่อไทยทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเต็มที่ เพื่อให้การกำกับทิศทางรัฐบาลเป็นไปตามกรอบ MOA อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งของทั้งสองพรรค จะเป็นกลไกสำคัญในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และรักษาเสียงในสภาให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงภาพการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่าเป็นเรื่องปกติของการพูดคุยกันทางการเมือง และไม่ได้กังวลใจถึงนัยยะทางการเมืองใด ๆ ที่อาจแฝงอยู่ โดยย้ำว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งของทั้งสองพรรค จะเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลและขับเคลื่อนประเทศ\นอกจากนี้ นายณัฐพงษ์ยังได้กล่าวถึงข้อกังวลเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีของนายอนุทิน และยืนยันว่าหลังจากการแถลงนโยบายแล้ว พรรคประชาชนจะเริ่มทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างเต็มที่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำงานร่วมกันของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ให้ไว้กับประชาชน รวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของประเทศ โดยสรุปแล้ว นายณัฐพงษ์ได้เน้นย้ำถึงบทบาทสำคัญของฝ่ายค้านในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล และการทำงานร่วมกันของทุกฝ่ายเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาต
พรรคประชาชน ฝ่ายค้าน รัฐบาล MOA ตรวจสอบ
