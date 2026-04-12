พรรคฝ่ายค้านเตรียมพร้อมสู้ศึกคดี 44 สส. หวังรักษาที่นั่งในสภา พร้อมรับมือผลกระทบทางการเมือง

พรรคฝ่ายค้านเร่งเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดี 44 สส. ที่ศาลฎีกา พร้อมวางแผนรับมือผลกระทบทางการเมืองที่อาจเกิดขึ้น ทั้งการสูญเสีย สส. การเกิดสุญญากาศผู้นำฝ่ายค้าน และการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจ เตรียมคำร้องหลายประเด็นเพื่อปกป้องสถานะและสิทธิของ สส. และตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม
หากทั้ง 2 คดีมีพัฒนาการไปในทิศทางลบ อาจนำไปสู่ผลกระทบสำคัญ ได้แก่ การสูญเสีย สส. จำนวนมากในสภา, การเกิดสุญญากาศตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน และ การเปลี่ยนดุลอำนาจทาง การเมือง ในระยะสั้น ในอีกด้านหนึ่ง พรรคฝ่ายค้าน เองก็พยายาม ตั้งรับเชิงรุก ผ่านการปรับโครงสร้างพรรคและเตรียมต่อสู้คดีในทุกช่องทาง ท้ายที่สุดแล้ว คำตอบจะอยู่ที่กระบวนการยุติธรรม ทั้ง ศาลฎีกา กกต.
และ ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะเป็นผู้ชี้ชะตาว่า พรรคส้ม จะสามารถฝ่าพายุใหญ่ไปได้ หรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งกรณีของ นิติสงคราม ในประวัติศาสตร์การเมืองไทย พรรคประชาชนกางแผนสู้คดี 44 สส.เปิดเผยถึงการต่อสู้คดี 44 สส.พรรคก้าวไกล ในชั้นศาลฎีกา ว่า ได้เตรียมความพร้อมโดยเตรียมคำร้องไว้ 3 เรื่อง เป็นคำร้องขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเป็นอย่างอื่น คือขอให้ศาลสั่งให้มีการปฎิบัติหน้าที่ต่อ โดยทั้ง 10 คนที่เป็น สส.อยู่ขณะนี้มีการเตรียมคำร้องเอาไว้อย่างน้อย 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่เป็นผู้นำฝ่ายค้านฯ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ มีการชี้ให้ศาลได้เห็นว่า การปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา จะต้องมีผู้นำสูงสุดของฝ่ายค้าน คือ ผู้นำฝ่ายค้าน ปฏิบัติหน้าที่ในสภา หากสูญเสียการปฎิบัติหน้าที่ไป ก็เป็นผลเสียกับระบอบประชาธิปไตยมากกว่า หรือกรณีของ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของพรรคการเมือง ที่มีเสียงเกินกว่า 25 เสียง ก็สามารถเสนอได้ หรือแม้แต่กลุ่มของ สส.เขต ที่เป็นตัวแทนของพี่น้องปวงชนชาวไทยในเขตต่างๆ หรือ สส.บัญชีรายชื่อที่ถูกกำหนดให้เป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศด้วย ก็เตรียมคำร้องเอาไว้เป็นคำร้องที่ขอให้ศาลไม่รับคำร้อง ซึ่งเป็นแบบฟอร์มทั่วไปที่ต้องทำอยู่แล้ว ในฐานะทนาย เวลามีคนฟ้องเรามา ก็ต้องบอกศาลให้ยกฟ้อง ด้วยเหตุผลทางกฎหมายต่างๆ เช่น อำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ขอศาลสั่งให้ ป.ป.ช.ย้อนกลับกระบวนพิจารณา เพราะจากการทำงานของ ป.ป.ช. พวกตนในฐานะที่เป็นผู้ถูกร้อง เห็นว่า ป.ป.ช.ปฏิบัติขัดกับตัวกฎหมายและระเบียบภายในของ ป.ป.ช.เองในหลายขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการแจ้งข้อกล่าวหามายังพวกเรา ไม่ได้คำนึงถึงระยะทางใกล้ไกล การที่ตนเองได้ประกาศไว้เองว่าต้องคำนึงถึงด้วย หรือแม้แต่กรณีท้ายสุด อย่างกรณี นายสุชาติ ตระกูลเกษมสุข ที่มีการถูกกล่าวหาว่า รับส่วยทอง แต่ก็เป็นหัวหน้าคณะที่มาตรวจสอบพวกเรา ตนก็ยื่นคำร้องไป ขอให้เปิดเผยกระบวนการทั้งหมดที่ นายสุชาติ มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ก็ยังไม่ได้รับการบอกกล่าว นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการพิจารณาที่มองว่าผิดระเบียบหลายข้อ เช่น ไม่เปิดโอกาสให้พวกตนนำสืบพยานบุคคล หรือพยานเอกสารเลย\การเตรียมความพร้อมในการต่อสู้คดีของพรรคฝ่ายค้านสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสถานะทางการเมืองและบทบาทในสภาของตนเองอย่างเต็มที่ การวางแผนอย่างละเอียดรอบคอบ รวมถึงการจัดเตรียมคำร้องในประเด็นต่างๆ ถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมและช่องทางในการต่อสู้คดี การเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทบาทผู้นำฝ่ายค้านและการรักษาสิทธิของ สส.เขตและ สส.บัญชีรายชื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรักษาไว้ซึ่งหลักการประชาธิปไตยและสิทธิของประชาชนในการมีผู้แทนของตนเองในสภาผู้แทนราษฎร การใช้ข้อโต้แย้งทางกฎหมายต่างๆ รวมถึงการตั้งคำถามถึงกระบวนการทำงานของ ป.ป.ช. สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจขององค์กรอิสระ การต่อสู้คดีในชั้นศาลฎีกาจึงไม่ใช่เพียงแค่การปกป้องสถานะของ สส. แต่ยังเป็นการต่อสู้เพื่อรักษาหลักการพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมในสังคม\สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันมีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาคดีความที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองต่างๆ ย่อมส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองและอนาคตของประเทศ การเฝ้าติดตามพัฒนาการของคดีความต่างๆ อย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งสำคัญ การตัดสินใจของศาลฎีกา ศาลรัฐธรรมนูญ และ กกต. จะมีผลกระทบอย่างมากต่อการเมืองไทยในระยะยาว ผลลัพธ์ของคดีเหล่านี้อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่สำคัญ ทั้งในเรื่องขององค์ประกอบของสภาผู้แทนราษฎร การดำรงอยู่ของตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้าน และสมดุลอำนาจทางการเมืองโดยรวม นอกจากนี้ ผลกระทบยังอาจขยายวงกว้างไปสู่การรับรู้และความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมและสถาบันทางการเมืองต่างๆ ดังนั้น การติดตามข่าวสารและทำความเข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประชาชนทุกค
United States Latest News, United States Headlines
