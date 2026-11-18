พรรคประชาชนเผยงบปฏิทิน 4.65 ล้าน ชุด250,000 เล่ม ระบุแยกงบกลาง-งบส่วนตัวชัด
พรรคประชาชนชี้แจงงบปฏิทิน 4.65 ล้านบาทจาก 250,000 เล่ม แยกออกจากงบส่วนตัวสส. พร้อมยืนยันเป็นงานส่วนกลางส่งกระจายจังหวัด เน้นตอบคำถามสาธารณะ
พรรคประชาชน ชี้แจงกรณีการใช้เงินงบประมาณสนับสนุนการผลิตปฏิทินจำนวน 250,000 เล่ม โดยใช้เงินรวม 4,654,500 บาท จากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง โดยยืนยันว่าปฏิทินส่วนกลางนี้แตกต่างจากปฏิทินที่สส.แต่ละคนจัดทำด้วยเงินส่วนตัว
รายละเอียดงบกลางและวัตถุประสงค์การใช้งาน
พรรคประชาชนระบุว่า ปฏิทินส่วนกลางที่ผลิตออกมาเป็นผลงานที่จัดทำโดยส่วนกลาง ไม่ใช่การที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนใช้เงินส่วนตัวจัดทำขึ้นในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งข้อมูลจากเพจพรรคประชาชนจังหวัดแพร่เคยโพสต์ภาพปฏิทินพร้อมประกาศแจกให้ประชาชนทั่วไป สร้างความเข้าใจผิดในเบื้องต้นAlso readหุ้นไทยปิดลบ 4.65 จุด วอลุ่ม 6.7 หมื่นลบ.
จำนวน 250,000 ชุดที่ผลิตออกมานั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยภายในปฏิทินไม่ได้มีแค่ปฏิทินเวลาเท่านั้น แต่ยังบรรจุวันสำคัญของพรรค วันเกิดพรรค วันยุบพรรคก้าวไกล วันเปิดรับสมัครสมาชิก และวันกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ
นอกจากนี้ ปฏิทินฉบับดังกล่าวยังมีคุณลักษณะพิเศษที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับสื่อสิ่งพิมพ์ โดยมีการฝัง QR Code ไว้เพื่ออนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสแกนดูร่างกฎหมายของพรรค เข้าไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และช่องทางสำหรับบริจาคเงินสนับสนุนพรรคได้อย่างสะดวก
จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจจากสาธารณชนคือ การปรากฏตัวเลขปริศนาทั้งในวันที่ 1 และวันที่ 16 ซึ่งทำให้บรรดาผู้สนใจงวดสลากกินแบ่งรัฐบาลต่างตั้งข้อสงสัยและหวังลองดวงว่าตัวเลขจากพรรคจะมีผลต่อผลการออกรางวัลหรือไม่
ปมถกเถียงและมุมมองของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
บรรยากาศความสนใจในปฏิทินเล่มนี้ทวีความเข้มข้นขึ้น จากคำถามของ สส.ไอซ์ หรือ นางสาวรักชนก ศรีนอก ที่เคยออกมาตั้งข้อสงสัยถึงความจำเป็นในการใช้งบประมาณจัดทำปฏิทินในยุคดิจิทัล
นางสาวรักชนก ตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ต้องใช้งบประมาณจัดทำปฏิทินเมื่อคนส่วนใหญ่มีโทรศัพท์มือถือและปฏิทินดิจิทัลอยู่แล้ว โดยระบุแนวคิดว่าการยกเลิกการทำปฏิทินเล่มอาจช่วยประหยัดเงินไปได้ทันที 50 ล้านบาท ในมุมมองของเธอปฏิทินเล่มอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม การตั้งคำถามของ สส.ไอซ์ ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นให้สังคมและผู้ติดตามข่าวสารได้ร่วมกันถกเถียงและวิพากษ์วิจารณ์เรื่องประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของพรรคการเมืองในยุคนี้อย่างกว้างขวาง
จุดยืนรองหัวหน้าพรรคและข้อเท็จจริงเรื่องแหล่งเงิน
ด้าน นายสิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้เข้ามากล่าวชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งที่มาของงบประมาณในปฏิทินเล่มดังกล่าว เพื่อคลี่คลายความสับสนและข้อครหาที่เกิดขึ้นในสังคม
นายสิริกัญญา ยืนยันว่า ปฏิทินส่วนใหญ่ที่ สส.ในพรรคจัดทำและแจกจ่ายนั้น ส่วนใหญ่เป็นเงินส่วนตัวของ สส. และมีการแจกให้เฉพาะสมาชิกพรรคเป็นหลัก มิใช่เป็นการแจกจ่ายทั่วไปให้ประชาชนตามท้องถนน
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงชี้ว่า ปฏิทินชุดใหญ่ที่ใช้งบประมาณ 4,654,500 บาท นั้นเป็นงานของส่วนกลางที่ได้เงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาการเมือง และมีการผลิตจำนวนมากถึง 250,000 ชุดเพื่อส่งกระจายไปยังทุกจังหวัด ไม่ใช่ปฏิทินเฉพาะพื้นที่ที่ สส.แต่ละคนควักเงิน自己做ขึ้นมา
ความท้าทายด้านประสิทธิภาพและขั้นตอนต่อไป
ประเด็นที่น่าสนใจและยังคงตั้งคำถามต่อสาธารณะคือ พรรคประชาชนมีการประเมินความต้องการของสมาชิกหรือประชาชนก่อนผลิตปฏิทินจำนวนมากถึง 250,000 ชุดหรือไม่ หรือเป็นการผลิตตามความเชื่อของส่วนกลาง
นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นที่พรรคต้องตอบคำถามว่า เหตุใดจึงกำหนดจำนวนผลิตไว้มากถึง 250,000 เล่ม ทั้งที่มีผู้ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดีจิทอล
การชี้แจงของพรรคประชาชนในครั้งนี้มุ่งเน้นให้สาธารณชนแยกแยะให้ออกระหว่างงบกลางของพรรคส่วนกลางกับงบส่วนตัวของ สส. เพื่อไม่ให้ทั้งสองส่วนถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งเดียวกัน
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