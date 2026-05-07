พรรคประชาชนหวังคว้า 30-35 ที่นั่ง สก. กทม. พลิกโฉมการเมืองท้องถิ่น

พรรคประชาชนเปิดเป้าหมายการเลือกตั้ง สก. กทม. ว่าจะได้ 30-35 ที่นั่งจากทั้งหมด 50 ที่นั่ง เพิ่มขึ้นจากเดิม 14 ที่นั่ง โดยมุ่งเน้นการแสดงฝีมือและผลักดันนโยบายที่หาเสียงไว้
สส. แบบบัญชีรายชื่อ และอดีต สส. กทม. พรรคประชาชน ได้กล่าวถึงเป้าหมายการส่งผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือ ผู้ว่าฯ กทม.
และผู้สมัครสมาชิกสภา กทม. หรือ สก. ของพรรคส้มว่า เราหวังจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพฯ ทั้งในส่วนของผู้ว่าฯ กทม. และ สก.
เนื่องจากที่ผ่านมาพรรคส้ม ไม่สามารถเข้าไปบริหารประเทศได้ด้วยเหตุผลต่างๆ นานา ทั้งๆ ที่เคยชนะเลือกตั้ง จึงอยากขอโทษคนกรุงเทพฯ ให้พรรคประชาชนได้เข้าไปเป็น “รัฐบาลท้องถิ่น” จะได้แสดงฝีมือและผลักดันนโยบายที่ได้หาเสียงเอาไว้ ในส่วนของสมาชิกสภา กทม. หรือ สก.
พรรคส่งครบทั้ง 50 เขต และคาดหวังว่า จะได้เข้าสภากทม. 30-35 ที่นั่ง จากทั้งหมด 50 ที่นั่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นมากกว่า 1 เท่าตัว เพราะเดิมได้อยู่ 14 ที่นั่ง แต่เป้าหมาย 33-35 ที่นั่ง มีความเป็นไปได้ เนื่องจากในการเลือกตั้งปี 65 หลายเขตที่พรรคส้มแพ้ แต่คะแนนมาเป็นอันดับ 2 แบบหายใจรดต้นคอผู้ชนะ จึงมีโอกาสพลิกเป็นผู้ชนะได้ในครั้งนี้ ซึ่งทางพรรคได้ทำงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และมีอาสาสมัครของพรรค หรือ "อาสาส้ม" ครบทุกเขต

พรรคประชาชน การเลือกตั้ง กทม. ผู้ว่าฯ กทม. สมาชิกสภา กทม. นโยบายท้องถิ่น
