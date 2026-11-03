พยากรณ์ดวงชะตาประจำสัปดาห์: การเงินดีแต่ระวังสุขภาพและอสังหาริมทรัพย์
อ่านคำทำนายดวงรายสัปดาห์ครอบคลุมการเงิน การงาน สุขภาพ และความรัก พร้อมคำแนะนำในการจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆ อย่างรอบคอบ
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านอาจรู้สึกว่ามีกิจธุระมากจนอยู่ไม่ค่อยติดที่ หรือมีเรื่องยุ่งยากแก้ไขเองไม่ได้ จึงมักมีคนมาขอคำแนะนำจากท่าน ด้าน การเงิน ยังพอไปได้หรือมีรายได้เพียงพอเลี้ยงตนเองและครอบครัว อาจได้ร่วมงานกับผู้ที่อยู่ทางไกลหรือชาวต่างชาติต่างวัฒนธรรม บริวารจะทำงานที่ค้างคามานานสำเร็จได้โดยง่าย แต่ท่านเองอาจมีเรื่องยุ่งยากลำบากใจเกี่ยวกับการทำงาน โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน การเกษตร หรือทรัพย์จากดินต่าง ๆ จนทำให้ท่านไม่มีความสุข อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่จะรับฟังความคิดเห็นของท่านและช่วยเหลือเกื้อกูลท่านได้ด้วยดี
ด้านการทำงานและการเงิน
การเดินทางไปไหนจะมีเพศตรงข้ามมาคอยต้อนรับอย่างเอิกเกริกหลายคนในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะมีความน่าหมั่นไส้บางอย่างในการดำเนินชีวิต ไปไหนมาไหนมักมีศัตรูหรือสร้างศัตรูให้แก่ตนเองอยู่เสมอ ทางที่ดีท่านควรสำรวมกิริยาวาจา และอ่อนน้อมถ่อมตนให้มาก ๆ เพื่อลดอุปสรรคในการดำเนินชีวิตในระยะนี้ อย่างไรก็ดี ท่านยังมีคู่ครองคนรักหรือหุ้นส่วนคู่สัญญาที่เข้าข้างท่านอยู่เสมอ ผู้ใหญ่และครูอาจารย์ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็ยังอยู่ฝ่ายเดียวกับท่าน แต่เพื่อนฝูง และญาติมิตรบริวารจะคิดเห็นขัดแย้งกับท่านอย่างไม่มีที่มาที่ไปที่ชัดเจนAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
ยิ่งท่านพยายามอธิบายหรือชี้แจงอะไร เรื่องราวมักจะบานปลายใหญ่โตกว่าเดิม ระยะนี้ไม่ควรเกี่ยวข้องกับของเก่าหรือเครื่องรางของขลังใด ๆ รอบสัปดาห์นี้ ท่านจะได้มิตรภาพชั้นดี อีกทั้งเพื่อนใหม่ที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่ไม่มีคุณภาพจะกลับตัวเป็นคนเก่งและคนดีไปตาม ๆ กัน จะได้รับการยกย่องจากบริวารหรือบุคคลในสังคมของท่าน อีกทั้งจะมีชื่อเสียงเครดิตเพิ่มขึ้นด้วย ความขัดแย้งที่เคยมีจะกลายเป็นโอกาสดี ๆ ให้ท่านได้ลาภหรือผลประโยชน์มากขึ้น แต่เมื่อท่านมีรายได้เพิ่มขึ้น ท่านมักไม่เก็บออมและใช้จ่ายตามอำเภอใจมากไปหน่อย
อาจได้รับเชิญไปกล่าวโวหารในที่ประชุมของเด็ก ๆ หรือบริวารที่เต็มไปด้วยคนรุ่นราวคราวเดียวกันหรือคนที่อายุน้อยกว่า การงานอาจยากลำบากหรือล่าช้าไปบ้าง แต่หลังจากเดือนพฤศจิกายนไปแล้ว ทุกอย่างจะค่อย ๆ ดีขึ้นในรอบสัปดาห์นี้ ท่านกำลังเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จทางรายได้ที่แจ่มใส อาจจะดีกว่าที่แล้วมาเสียด้วยซ้ำ ญาติพี่น้องที่เคยใช้สอยและเชื่อถือได้จะกลับมาแก้ไขงานที่มีปัญหาให้คลี่คลายหรือก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น จะขยายกิจการและมีการลงทุนมากพอสมควรกับกิจการที่ท่านมีความมั่นใจ
เรื่องความสัมพันธ์และสุขภาพ
ลูกน้องบริวารในขบวนการของท่าน แม้มีคุณภาพน้อย แต่ก็เอาใจใส่งานของท่านเสมอ เรื่องจากทางไกลหรือเรื่องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นสูงจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ท่านติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ราบรื่นยิ่งขึ้น การศึกษาเล่าเรียนจะงอกงามหรือได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ คู่ครองคนรักอาจนำเรื่องที่น่าวิตกกังวลกลับบ้านมาด้วยในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะไม่แข็งแรง ร่างกายกระทบร้อนกระทบหนาวผิดปกติ อาจไม่สบาย แม้แต่การเดินทางไกลพักผ่อนในต่างประเทศหรือไปหาที่ที่อากาศเหมาะสมก็อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ท่านรู้สึกดีนัก
ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ท่านจะบอบบางหรือไม่ทรหดอดทนเท่ากับคนอื่น ๆ ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน บางท่านอาจไม่สามารถอดทนรออะไรนาน ๆ ได้ ถึงแม้แต่ก่อนอดทนได้ แต่ระยะนี้ท่านอาจไม่สามารถทำได้เหมือนเคย อย่างไรก็ดี ท่านไม่มีอุปสรรคหรือความเสียหายในการดำเนินชีวิตมากนัก ผู้ใหญ่จะเอาใจใส่ดูแลการงานและความเป็นไปของท่านอย่างดี คนที่มีคู่แล้ว ควรระวังการทะเลาะวิวาทที่น่ารำคาญไว้ด้วย
ข้อควรระวังเรื่องการใช้จ่าย
ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านโชคดีเรื่องการงาน กิจการงานที่ท่านทำจะขยายกว้างใหญ่ขึ้น อาจได้รับตำแหน่งสูงที่ท่านพึงพอใจ บุคคลในวงงานจะติดต่อเชิญไปร่วมงานหรือปรึกษาหารือ รายได้ก็จะมากขึ้นจากหลายทาง แต่อีกไม่นานรายได้ของท่านจะชะลอตัวไป 2-3 เดือน หากท่านมีตารางการผ่อนเงินกู้ ท่านควรตระเตรียมเงินสำรองเอาไว้บ้างก็จะดี ถ้าท่านมีปัญหาที่ต้องแก้ไขในเรื่องใดก็ตาม ท่านไม่ควรคาดหวังความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือญาติพี่น้องในระยะนี้ ควรเผชิญหน้ากับความยากลำบากด้วยตนเองเสียก่อน
ปัญหาใด ๆ ที่ค้างคาใจท่านอยู่ควรสะสางให้กระจ่างแจ้งด้วยความสุขุมรอบคอบและไม่ใช้อารมณ์ในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะต้องคลุกคลีกับกิจกรรมยาก ๆ รับผิดชอบตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าที่เป็นอยู่ แต่ความซื่อตรงต่อหน้าที่เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่เห็นคุณค่าในตัวท่าน ตลอดทั้งสัปดาห์ท่านจะใช้ชีวิตค่อนข้างราบรื่น ยกเว้นการติดต่อกับญาติพี่น้องหรือครอบครัวจะไม่สะดวก ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ ผลผลิตทางการเกษตร หรือทรัพย์จากดินใด ๆ จะมีปัญหาอุปสรรคมาก จะใช้จ่ายเงินทองมากหรือใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือยโดยไม่คิดถึงความคุ้มค่ามากนัก
สรุปสถานการณ์รายสัปดาห์
การงานของท่านต้องฝ่าฟันอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ท่านมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขปัญหาได้ดี ระยะนี้ท่านจะได้รับมอบหมายภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก คนโสดจะเสน่ห์แรงในรอบสัปดาห์นี้ ท่านจะใช้ชีวิตเรียบๆ จะมีชีวิตสุขสบายไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม ธุรกิจติดต่ออาจพลิกหน้ามือเป็นหลังมือและทำให้ท่านหนักใจอย่างมาก ไม่ควรเชื่อข้อตกลงใด ๆ ที่เป็นสัญญาปากเปล่า อาจต้องละเอียดรอบคอบในการทำงาน โดยเฉพาะงานด้านวิชาการ กฎหมาย หรืองานที่ต้องใช้พละกำลังต่าง ๆ มาประกอบ
ถ้าพักค้างอ้างแรมริมหน้าผาหรือสถานที่ที่มีลมแรง ท่านควรระวังสิ่งของตกจากที่สูงหรือภัยอันตรายจากลมพายุต่าง ๆ เพศตรงข้ามยังไม่เข้าใจกันได้ง่าย ๆ และเขาอาจทำให้ท่านอารมณ์เสียอยู่บ่อย ๆ ปัญหาเรื่องเงินและผลประโยชน์ยังมีเข้ามาให้ท่านแก้ปัญหาหรือแก้ไขอยู่เสมอในรอบสัปดาห์นี้ ท่านได้ข่าวดีเรื่องลาภผล อาจมีผู้ไม่ประสงค์ออกนามส่งเงินสดมาให้ท่านโดยไม่บอกความมุ่งหมาย แต่ทรัพย์สินในโลกนี้ไม่ว่ารูปแบบใด ๆ ก็ตาม ถ้าท่านใช้จ่ายสิ้นเปลืองก็อาจหมดได้โดยเร็ว
ท่านอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสียหาย หรือช่วยเหลือญาติมิตรที่เดือดร้อนด้วยความเมตตา คนที่อยู่ในบ้านเดียวกับท่านจะหมกมุ่นในการศึกษาหาความรู้หรือหาข้อเท็จจริงบางอย่างทางวิชาการ แต่ท่านไม่ควรอนุญาตให้ใครมาทำผิดกฎหมายในบ้านของท่าน การเจรจาเรื่องธุรกิจไม่ว่ากับใครมักได้ผลดี โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงามและศิลปะ
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