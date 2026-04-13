พยากรณ์อากาศประเทศไทย 13 เม.ย. 2569: ร้อนจัดและเตรียมรับมือพายุฤดูร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง เตือนรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. พร้อมเฝ้าระวังฝุ่นละออง
ข่าววันที่ 13 เมษายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์สภาพอากาศในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยประเทศไทยตอนบนยังคงมี อากาศร้อน โดยทั่วไปและมี อากาศร้อน จัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สาเหตุเนื่องจากความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึง ร้อนจัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานานๆ เพื่อป้องกันผลกระทบจากความร้อน นอกจากนี้ ภาคใต้ยังคงมี อากาศร้อน ในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่
ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมตะวันตกที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2569 คาดการณ์ว่าประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกลงมาในบางพื้นที่ รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าในบางพื้นที่ด้วย โดยพายุจะเริ่มต้นจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะขยายวงกว้างไปสู่ภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างในลำดับถัดไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด นอกจากนี้ ปัญหาฝุ่นละอองก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องให้ความสำคัญ โดยในช่วงเวลานี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีแนวโน้มที่จะมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันในระดับที่เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่นของจุดความร้อนในบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมีมากกว่าความสามารถในการระบายอากาศ ดังนั้น ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งและควรสวมหน้ากากอนามัยชนิด N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ภายนอกอาคาร สำหรับรายละเอียดสภาพอากาศในแต่ละภูมิภาค มีดังนี้ ภาคเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 19-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลาง อากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 39-42 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออก อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ส่วนมากบริเวณตอนล่าง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-41 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 37-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโม
