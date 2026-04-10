พยากรณ์อากาศประเทศไทย: เตรียมรับมืออากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนองช่วงสงกรานต์ 2569

กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนสภาพอากาศร้อนจัดและฝนฟ้าคะนองในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 พร้อมทั้งพยากรณ์อากาศรายภาคและข้อมูลคลื่นลม
ในช่วงระหว่างวันที่ 10 ถึง 15 เมษายน พ.ศ.
2569 ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อน โดยทั่วไป และอาจมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน สำหรับลมประจำวัน ช่วงแรกจะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน 2569 ลมจะเปลี่ยนเป็นลมใต้พัดด้วยความเร็วเดียวกัน อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดจะพุ่งสูงถึง 37-42 องศาเซลเซียส ในช่วงวันที่ 10 ถึง 15 เมษายน ทั่วทุกภาคของประเทศไทย อากาศจะร้อนอบอ้าว โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตอนล่างของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน อากาศยังคงร้อนอบอ้าวทั่วไป โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองระหว่าง 10-20% ของพื้นที่ นอกจากนี้ อาจมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง โดยส่วนใหญ่บริเวณตอนล่างของภาค ลมใต้จะพัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 1 เมตร\สำหรับในช่วงวันที่ 10 และ 14-16 เมษายน อากาศยังคงร้อน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองระหว่าง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 11-13 เมษายน อากาศยังคงร้อน แต่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเพียง 10% ของพื้นที่ ลมตะวันตกจะพัดด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-39 องศาเซลเซียส ในส่วนของภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อน โดยในวันที่ 10-15 เมษายน อากาศจะร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หลังจากนั้นในวันที่ 16 เมษายน อากาศยังคงร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองเพียง 10% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 27-29 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-41 องศาเซลเซียส\ประกาศนี้มีขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย และดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับผู้ที่เดินทางไปท่องเที่ยวตามชายฝั่งทะเล ควรตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศและคลื่นลมก่อนออกเดินทาง นอกจากนี้ ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ และฝนฟ้าคะนอง ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได
