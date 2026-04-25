พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.: คลื่นความร้อนแผดเผาภาคเหนือ-อีสาน ฝนตกหนักบางพื้นที่

📆4/25/2026 1:45 AM
siamrath_online
สรุปภาพรวมสภาพอากาศประเทศไทยช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม โดยเน้นที่คลื่นความร้อนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงฝนตกหนักในภาคกลางและภาคใต้

รายงานสภาพอากาศประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ชี้ให้เห็นถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่น่าจับตามองทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนระลอกใหม่ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจทำลายสถิติเดิมได้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดนี้ โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดแรง และสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ ยังควรระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากความร้อนมากกว่าคนทั่วไป สำหรับภาคกลางและภาคตะวันตก มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักเป็นบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายและเย็น ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ปริมาณฝนที่ตกลงมาอาจไม่เพียงพอที่จะบรรเทาความร้อนได้อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น ประชาชนในพื้นที่เหล่านี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องความร้อนและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้เช่นกัน ส่วนภาคใต้มีโอกาสที่จะมีฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาดังกล่าว โดยเฉพาะฝั่งอันดามัน ซึ่งอาจมีคลื่นลมแรงได้เป็นบางครั้ง ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ในภาพรวมแล้ว สภาพอากาศในช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ จะมีความหลากหลายและแปรปรวนสูง ประชาชนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนและฝนตกหนัก การวางแผนกิจกรรมต่างๆ ควรคำนึงถึงสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรง เช่น การจัดเตรียมน้ำดื่ม ยา และสถานที่พักพิงชั่วคราว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้มากที่สุด การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสภาพอากาศที่รุนแรง จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับความท้าทายด้านสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การปรับตัวและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้กับประเทศไท

