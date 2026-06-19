พยากรณ์อากาศ 20-25 มิ.ย. 69: คลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทย ประชาชนควรระวังฝนตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าช่วงวันที่ 20-25 มิถุนายน 2569 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางทำให้ทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 20-25 มิถุนายน 2569 สำหรับประเทศไทย โดยกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุม ทะเลอันดามัน และ อ่าวไทย ทำให้บริเวณดังกล่าวมี ฝนฟ้าคะนอง และ คลื่นลมแรง โดยเฉพาะใน ทะเลอันดามัน ตอนบนซึ่งมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขณะที่ ทะเลอันดามัน ตอนล่างและ อ่าวไทย ตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ในบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณ ทะเลอันดามัน และ อ่าวไทย เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วงดังกล่าว สำหรับพื้นที่ชายฝั่ง ทะเลอันดามัน ตอนบน ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไป คาดว่าวันที่ 20-21 และ 24-25 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กม.
/ชม. ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไป ลมมีความเร็ว 15-30 กม. /ชม. คลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในช่วงวันที่ 22-23 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้มีความเร็ว 15-35 กม.
/ชม. คลื่นสูง 1-2 เมตร สำหรับฝั่งอ่าวไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กม. /ชม.
ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่อาจซัดเข้าหาฝั่ง นอกจากนี้ยังมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ซึ่งส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำ ขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันความเสียหายต่อพืชผลที่อาจเกิดจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง ส่วนการเดินทางทางทะเลควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และควรมีอุปกรณ์ความปลอดภัยติดเรืออย่างครบครัน โดยเฉพาะในจุดที่คาดว่าจะมีคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือเล็ก เรือประมงและเรือโดยสารควรงดออกจากฝั่งชั่วคราวในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอ
พยากรณ์อากาศ คลื่นลมแรง ทะเลอันดามัน อ่าวไทย ฝนฟ้าคะนอง
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