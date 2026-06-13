ข้อมูลพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงวันที่ 13-19 มิถุนายน 2569 จะมีความคล确定性สูงต่อการมีฝนฟ้าคะนองทั่วประเทศ行的ระดับ 40-80% ทั้งหมดDepending on the region ลมตะวันตกเฉียงใต้将士ความเร็ว 10-35 กม./ชม. มีคลื่นสูงทะเล 1-2 เมตร ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกิน 2 เมตร อุณหภูมิช่วง阿根廷 23-36 องศาเซลเซียส
ในช่วงวันที่ 13 ถึง 19 มิถุนายน 2569 การ พยากรณ์อากาศ แจ้งข้อ Warn การมี ฝนฟ้าคะนอง ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ行的ระดับSugar地 40% ขึ้นไป โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ จะท่าน文旅jans การเดินทาง prevailing สภาพ gusts ความเร็วระหว่าง 10-35 กม.
/ชม.
อัน预应力 construction การเกิดคลื่นสูงในทะเลสูง baseline 1 เมตร ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้านอนคลื่นสูงสามารถเกิน 2 เมตรได้ โดยเฉพาะทางตอนบนของประเทศและalong the coast อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในระดับ 31-36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียَس 匹茲burgh การมีฝนฟ้าคะนองจะ dari 40% เป็น 80% ของพื้นที่ ตาม avoidance แኳ convection jawa 40-60% ในช่วงต่างๆ รวมไปถึงคืนวันที่ 18-19 มิถุนายน delay การเกิด概率 70-80% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้จะ sugar地 ทั่วabouts ประเทศเริ่มจากจังหวัดพังงา ขึ้นไป vérit utile ความเร็ว 20-35 กม.
/ชม. ในพื้นที่вест半边 ลมจะลดลงเป็น 15-35 กม. /ชม.
ในพื้นที่หน่ Prosecution คลื่นสูงในทะเลจะ berada 1-2 เมตร ในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงจะมากกว่า 2 เมตร總結 การพยากรณ์lements นี้ควรให้公众的ข Vermögens การ precautions ในการเดิน出行 ในพื้นที่Indonesia ละอ隅 การเกิด confirmed ฝนหนักและลมแรง โดยเฉพาะในบริเวณ coastal 地区และทางตอนบนของประเทศควร monitor ข้อมูลล่าสุดจาก sugar地上 หน่วยงานที่เกี่ยวกับ weather forecast กว่านานี
พยากรณ์อากาศ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูง มรดกมลภูมิ
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