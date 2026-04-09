พยากรณ์อากาศประเทศไทย: ร้อนจัดหลายพื้นที่ ฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ประเทศไทยคาดการณ์สภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ พร้อมมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สภาพอากาศ โดยทั่วไปในช่วงนี้คาดว่าจะร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมี ฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นบางแห่งเป็นส่วนใหญ่บริเวณด้านตะวันตกของภาค ตลอดทั้งช่วงเวลา อุณหภูมิ ต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 24 – 28 องศาเซลเซียส ในขณะที่ อุณหภูมิ สูงสุดจะอยู่ที่ 37 – 42 องศาเซลเซียส ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10 - 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง\ในส่วนของภาคอื่นๆ คาดการณ์ว่าอากาศจะร้อนโดยทั่วไป พร้อมมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีโอกาสเกิด ฝนฟ้าคะนอง ในอัตราส่วน 10 – 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่
โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นบริเวณตอนล่างของภาค ลมพัดจากทิศใต้ด้วยความเร็ว 15 - 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร นอกจากนี้ในบางพื้นที่ คาดว่าอากาศจะร้อน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วน 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ลมพัดจากทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 15 – 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 23 – 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 34 – 39 องศาเซลเซียส ในขณะที่บางพื้นที่คาดการณ์ว่าอากาศจะร้อน และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วน 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15 – 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 24 – 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 34 – 38 องศาเซลเซียส\สถานการณ์สภาพอากาศโดยรวมยังคงเป็นอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ พร้อมกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันตลอดทั้งช่วงเวลา ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10 – 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 27 – 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 36 – 41 องศาเซลเซียส ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพอากาศที่ร้อน และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูลและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไ
