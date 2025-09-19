พยากรณ์อากาศ: ฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแปรปรวนในหลายพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศในช่วงเวลาที่กำหนด โดยมีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และคลื่นลมแปรปรวน พร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข่าวสารและเตรียมพร้อมรับมือ
ในช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ไว้ จะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยจะมี ฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลาและพื้นที่ ในช่วงแรกคาดว่าจะมี ฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในอัตราส่วน 60-80% ของพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ และอาจมีฝนตกหนักบางแห่งเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยลมจะพัดแปรปรวนด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิ ต่ำสุดจะอยู่ที่ 22-25 องศาเซลเซียส และ อุณหภูมิ สูงสุดจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียส
นอกจากนี้ยังคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 23-25 กันยายน ซึ่งจะต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษ\ต่อมาในช่วงเวลาอื่น ๆ สภาพอากาศจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในอัตราส่วนที่แตกต่างกันไป เช่น 10-30% ของพื้นที่ หรือ 20-40% ของพื้นที่ ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและพื้นที่ที่พิจารณา โดยลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในบางช่วงเวลา ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร นอกจากนี้ยังมีการแบ่งพื้นที่ตามจังหวัด โดยตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา ลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ในขณะที่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร\สุดท้ายในช่วงเวลาอื่น ๆ ที่คาดการณ์ไว้ จะมีฝนฟ้าคะนองในอัตราส่วน 60-70% ของพื้นที่ตลอดช่วงเวลา และอาจมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยลมตะวันตกเฉียงใต้จะพัดด้วยความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 24-26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 32-34 องศาเซลเซียส ดังนั้น ประชาชนควรติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของฝนที่อาจตกหนักในบางพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางในบริเวณชายฝั่งทะเลควรระมัดระวังเรื่องคลื่นลมแรง และติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิ
พยากรณ์อากาศ ฝนฟ้าคะนอง คลื่นลม ลมตะวันตกเฉียงใต้ อุณหภูมิ