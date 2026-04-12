พยากรณ์อากาศ: ประเทศไทยตอนบนร้อนจัด ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนอง เตรียมรับมือพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. 69

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ พร้อมเตือนภัยฝนฟ้าคะนองในภาคใต้ และเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2569
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทย ตอนบนยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป และมี อากาศร้อน จัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันจะมีลักษณะฟ้าหลัวปกคลุมในหลายพื้นที่ สาเหตุเนื่องมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนยังคงแผ่ปกคลุม ประเทศไทย ตอนบนอย่างต่อเนื่อง ขอให้ประชาชนทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึง ร้อนจัด อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างรุนแรงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นระยะเวลานานๆ พยายามอยู่ในที่ร่มและดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและโรคลมแดด นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับ ภาคใต้ มีสภาพอากาศที่ร้อนในเวลากลางวันเช่นกัน แต่จะมี ฝนฟ้าคะนอง เกิดขึ้นในบางพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของลมฝ่ายตะวันตกที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก ฝนฟ้าคะนอง และ ลมกระโชกแรง ที่อาจเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณใกล้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรง นอกจากนี้ ควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่น การเตรียมอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้น และการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ คาดการณ์ว่าในช่วงระหว่างวันที่ 16 ถึง 18 เมษายน 2569 ประเทศไทย ตอนบนจะมีปรากฏการณ์ พายุฤดูร้อน เกิดขึ้น โดยจะมีลักษณะของพายุ ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บ ตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าในบางบริเวณอีกด้วย คาดว่า พายุฤดูร้อน จะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะขยายวงกว้างไปยังภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่างในระยะถัดไปสาเหตุเนื่องมาจากบริเวณความกดอากาศสูง หรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ ประเทศไทย ตอนบนยังคงมีสภาพอากาศที่ร้อนถึง ร้อนจัด ต่อเนื่อง ดังนั้น ประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว โดยติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนัก ลมแรง และ ลูกเห็บ ที่อาจเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งในช่วงที่มี พายุฤดูร้อน .
พยากรณ์อากาศ อากาศร้อน ร้อนจัด ฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน ลมกระโชกแรง ลูกเห็บ กรมอุตุนิยมวิทยา ภาคใต้ ประเทศไทย
