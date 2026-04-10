พยากรณ์อากาศช่วงสงกรานต์: ร้อนจัด อากาศร้อนโดยทั่วไป และฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

รายงานสภาพอากาศช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2569 คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในหลายพื้นที่ พร้อมทั้งมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2569 คาดการณ์ว่าจะมีอากาศ ร้อน โดยทั่วไป และมีอากาศ ร้อน จัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางวันจะมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นเป็นระยะๆ นอกจากนี้ยังมีโอกาสเกิด ฝนฟ้าคะนอง ในบางแห่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางด้านตะวันตกของภาค ในช่วงเวลาดังกล่าว ลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และลมจากทิศใต้ด้วยความเร็วเดียวกัน อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 24-28 องศาเซลเซียส ในขณะที่อุณหภูมิสูงสุดอาจสูงถึง 37-42 องศาเซลเซียส\ในช่วงวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ.
2569 จะยังคงมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฟ้าหลัวเกิดขึ้นเป็นประจำในตอนกลางวัน นอกจากนี้ จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่ โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนล่างของภาค ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 1 เมตร สำหรับในช่วงวันที่ 11-13 เมษายน พ.ศ. 2569 คาดการณ์ว่าจะมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ และอาจมีลมกระโชกแรงในบางแห่ง โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นทางตอนล่างของภาค ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศใต้ด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 25-29 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-41 องศาเซลเซียส\นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 11-13 เมษายน พ.ศ. 2569 ยังคาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อน โดยมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันตกด้วยความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 23-27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-39 องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาเดียวกัน ยังมีรายงานว่าจะมีอากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 25-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 34-38 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงวันที่ 10-15 เมษายน พ.ศ. 2569 จะมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะที่ยังมีสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป และมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมที่พัดส่วนใหญ่มาจากทิศใต้ด้วยความเร็ว 10-15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าจะอยู่ที่ 27-29 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 36-41 องศาเซลเซีย
