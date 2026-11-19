พยากรณ์อากาศ 25 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นลงทั่วไทยใต้ฝนหนัก
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 3-5 องศา มีลมแรง ส่วนภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก คลื่นลมอ่าวไทยรุนแรง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศเตือนสภาพอากาศสำหรับ ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ว่า ประเทศไทย ตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงกับมีลมแรงและมีอากาศเย็นลง ในขณะที่ ภาคใต้ จะฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง
กลไกมวลอากาศเย็นปะทะมรสุม
สาเหตุหลักของปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นAlso readประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จ.ตาก เริ่ม 21-24 พ.ย.69 เช็กกำหนดการ
สถานการณ์ลมและคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินเรือในพื้นที่ดังกล่าว
แผนผังอุณหภูมิตามภูมิภาค
ในช่วงวันที่ 23 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง
ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน สำหรับอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
คำแนะนำความปลอดภัยทางทะเล
เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 19 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เนื่องจากสภาพทะเลที่มีความแปรปรวนและคลื่นสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าพื้นที่ทางตอนบนของภาคจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 30 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ทางตอนบนของภาคอยู่ที่ 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 ถึง 13 องศาเซลเซียส
บริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
อุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่เหล่านี้อยู่ที่ 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 26 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียส
ผลกระทบภาคใต้และคลื่นลมรุนแรง
ภาคใต้จะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูในภาคใต้มีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 ถึง 17 องศาเซลเซียส ขณะที่ภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 3 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 27 ถึง 33 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูในภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ตอนกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางมีความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียสสถิติฝนและคลื่นในอ่าวไทยตอนล่าง
ภาคใต้ตอนล่างจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ตอนล่างยังมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลบริเวณภาคใต้ตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียส
แนวโน้มสภาพอากาศในอนาคต
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ลมตะวันออกในพื้นที่ดังกล่าวมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
คาดว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร
บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกมีความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทะเลในบริเวณที่ลึกลงไปมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระยะสั้น
อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส
กรมอุตุนิยมวิทยาเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูงในช่วงเวลาดังกล่าว
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