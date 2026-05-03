พยากรณ์อากาศ: ประเทศไทยตอนบนร้อนชื้น มีฝนตกบางแห่ง ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนัก

📆5/3/2026 3:52 PM
📰ktnewsonline
สรุปสถานการณ์สภาพอากาศทั่วประเทศไทย โดยเน้นที่ความร้อนชื้นในภาคเหนือและภาคกลาง, ฝนตกหนักในภาคใต้, และสถานการณ์ฝุ่นละออง

สภาพอากาศทั่วประเทศไทยในช่วงนี้ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามา ทำให้เกิดสภาพอากาศร้อนชื้น และมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ ประชาชนควรดูแลรักษาสุขภาพอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนและฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนัก สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2569 คาดการณ์ว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้ตอนล่าง ขอให้ประชาชนในบริเวณภาคใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ คลื่นลมในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง ชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ และหลีกเลี่ยงการออกทะเลในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของสถานการณ์ฝุ่นละอองในระยะนี้ ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ดีถึงปานกลาง เนื่องจากมีฝนตกในบางพื้นที่ช่วยลดการสะสมของฝุ่น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีบางพื้นที่ที่อากาศร้อนจัดและมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางครั้ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบริเวณนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนควรติดตามข้อมูลสถานการณ์อากาศและคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภา

สภาพอากาศ พยากรณ์อากาศ ฝนตก คลื่นลม ฝุ่นละออง

 

