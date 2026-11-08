พยากรณ์อากาศภาคใต้ 9-13 พ.ย.69 ฝนตกหนัก คลื่นสูงเกิน 2 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศภาคใต้ 9-13 พฤศจิกายน 2569 มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ คลื่นทะเลอันดามันและอ่าวไทยสูงเกิน 2 เมตร ให้ระวังอันตราย
กรมอุตุนิยมวิทยา กำหนดทิศทางการเคลื่อนตัวของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่ปกคลุม อ่าวไทย และ ภาคใต้ ในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 โดยมีแนวโน้มที่จะทำให้ ภาคใต้ อยู่ในสภาวะที่มี ฝนตกหนัก หลายพื้นที่และ ฝนตกหนัก มากในบางแห่ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศและความปลอดภัยในการเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญ
กลไกลมตะวันออกทำให้ฝนตกหนัก
สาเหตุหลักของปรากฏการณ์ฝนตกหนักระยะนี้เกิดจากลมฝ่ายตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการพาความร้อนและความชื้นในบรรยากาศสูง ส่งผลให้ทั่วทั้งภูมิภาคภาคใต้มีความเสี่ยงต่อภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติAlso read'ต๊ะ นารากร-หมอของขวัญ' ทักแบรนด์เนม 'บุ๋ม' ปลอมยกเซ็ต ด้าน ปปง. แจงถ้าปลอมต้องทำลายทุกชิ้น
พื้นที่เสี่ยงและปริมาณฝนรายวัน
ในช่วงวันที่ 9 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้มีแนวโน้มเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยมีการพยากรณ์ว่าหลังจากวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 เป็นต้นไป อัตราการเกิดฝนฟ้าคะนองจะลดลงเหลือร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในบางแห่งอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์คลื่นลมในทะเล
สำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว โดยในบางช่วงคลื่นจะสูงประมาณ 1 เมตร และห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวประมงและผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวที่ต้องหลีกเลี่ยงการออกเรือในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงเพื่อความปลอดภัย
อุณหภูมิและความเปลี่ยนแปลงของอากาศ
อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างเห็นได้ชัด โดยอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียสและมีหมอกในตอนเช้าในบางวัน โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 19 ถึง 25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดระหว่าง 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส แต่ในบางช่วงอุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ทำให้ประชาชนต้องปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รวดเร็ว
ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตก
กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2569 มีลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งทางตอนบนของภาค ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่พบน้อยแต่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานเบาบาง จึงควรระมัดระวังความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากลมแรงและฝนฟ้าคะนองในช่วงเวลาดังกล่าว
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