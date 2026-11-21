พยากรณ์อากาศ 21-27 พ.ย. อุณหภูมิไทยตอนบนลดลงฮวบสุด 4 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอุณหภูมิลดลงสูงสุด 4 องศาเซลเซียส ช่วง 25-27 พ.ย. พร้อมเตือนภาคใต้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่ม คลื่นลมอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร
กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ ระยะ 7 วัน ระหว่างวันที่ 21 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยชี้ให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและสภาพลมฟ้าอากาศที่รุนแรงขึ้นในประเทศไทย เนื่องจากอิทธิพลของ มวลอากาศเย็น และมรสุมกำลังแรง
อุณหภูมิไทยตอนบนลดลงสูงสุด 4 องศา
ในช่วงวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงพร้อมกับการมีลมแรงและอากาศที่เย็นลงอย่างชัดเจน โดยอุณหภูมิจะลดลงสูงสุดถึง 4 องศาเซลเซียส เหตุการณ์นี้เป็นผลมาจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนของไทยAlso readใบไม้สังเคราะห์สร้างพลังงาน! เปลี่ยนน้ำทะเลปนเปื้อนเป็นก๊าซไฮโดรเจน พร้อมกำจัดสารพิษ
สถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
ภาคใต้ยังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งตลอดช่วงเวลาดังกล่าว เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร
มาตรการเตือนภัยและคำแนะนำสำหรับประชาชน
กรมอุตุนิยมวิทยาขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งดินโคลนถล่มที่จะอาจเกิดขึ้นในพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีฝนตกหนักและฝนตกสะสม
แนวทางการเดินเรือและการเดินทาง
ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุด รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 เพื่อความปลอดภัย
รายละเอียดอุณหภูมิรายภาคตลอดสัปดาห์
ภาคเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 ถึง 14 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ในช่วงแรก และลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ในช่วงท้าย ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส และมีลมแรงเป็นช่วงๆ ตลอดสัปดาห์
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