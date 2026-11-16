พยากรณ์อากาศ 18-22 พ.ย. 69 เตือนใต้ฝนตกหนัก คลื่นสูง 3 เมตร
กรมอุตุฯ เตือนไทยตอนบนอุณหภูมิลง 1-4 องศา ภาคใต้ฝนถล่มน้ำท่วมฉับพลัน คลื่นอ่าวไทยสูง 2-3 เมตร เรือเล็กงดออกฝั่ง 18-22 พ.ย. 69
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนสภาพอากาศในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะรับผลกระทบจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนที่กำลังแผ่ลงมาปกคลุม ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่
คลื่นลมอ่าวไทยสูงถึง 3 เมตร
สภาพลมและคลื่นลมในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรง โดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร ส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร แต่ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกมีความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตรAlso readกรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฝนตกหนักภาคใต้ ลมแรงเหนือ 18-18 พ.ย. 69
เตือนภัยน้ำท่วมและดินถล่มภาคใต้
ประชาชนบริเวณภาคใต้ขอให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากมีฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 18 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569
อุณหภูมิไทยตอนบนลดลง 1-4 องศา
บริเวณประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 26 ถึง 36 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 ถึง 18 องศาเซลเซียส
รายละเอียดสภาพอากาศรายภาค
ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อчасs อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26 ถึง 32 องศาเซลเซียส
สถานการณ์ฝนภาคกลางและตะวันออก
ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส
สภาพอากาศภาคใต้สองฝั่ง
ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตลอดช่วง ลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 35 องศาเซลเซียส ส่วนฝั่งทะเลอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 25 ถึง 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle