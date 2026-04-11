พยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ช่วงสงกรานต์: 11-17 เมษายน 2567

สรุปพยากรณ์อากาศประจำสัปดาห์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11-17 เมษายน 2567) โดยมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในหลายพื้นที่ของประเทศไทย เตรียมพร้อมรับมือกับอากาศที่แปรปรวน
พยากรณ์อากาศ ประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่ 11 เมษายน ถึง 17 เมษายน พยากรณ์อากาศ สำหรับช่วงวันหยุดยาว สงกรานต์ นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจหลายประการ โดยภาพรวมสภาพอากาศในประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความแปรปรวนค่อนข้างมาก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ซึ่งจะส่งผลให้มีอากาศเย็นลงเล็กน้อยในบางพื้นที่ รวมถึงมีลมพัดแรงเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน จะทำให้เกิดฝนตกหนักบางแห่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวันที่ 11-13 เมษายน สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง คาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากความร้อนที่สะสมในอากาศ ทำให้มีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงกลางวัน อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสภาพอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา\ในช่วงต้นสัปดาห์ วันที่ 11-13 เมษายน บริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พะเยา และน่าน ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีลมพัดแรง สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก อากาศจะร้อนขึ้นในระหว่างวัน โดยมีโอกาสเกิดพายุฤดูร้อนได้ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะในช่วงบ่ายและค่ำ ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บ สำหรับภาคใต้โดยรวมสภาพอากาศจะค่อนข้างดี มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย ในช่วงกลางสัปดาห์ วันที่ 14-15 เมษายน อุณหภูมิโดยรวมจะสูงขึ้นเล็กน้อยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศจะร้อนขึ้นกว่าช่วงต้นสัปดาห์ แต่ปริมาณฝนจะลดลง สำหรับภาคกลางและภาคตะวันออก อากาศยังคงร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ แต่โอกาสเกิดพายุฤดูร้อนจะลดลง ส่วนภาคใต้ อากาศยังคงดีต่อเนื่อง\ในช่วงปลายสัปดาห์ วันที่ 16-17 เมษายน อุณหภูมิจะเริ่มลดลงเล็กน้อยในหลายพื้นที่ เนื่องจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาอีกครั้ง ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นลงเล็กน้อยในตอนเช้า ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศจะคลายความร้อนลงบ้าง แต่ยังคงมีอากาศอบอ้าวในบางช่วงเวลา สำหรับภาคใต้ อากาศยังคงดีต่อเนื่องและมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่ สรุปโดยรวม สภาพอากาศในช่วงสัปดาห์นี้มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก ขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เตรียมร่ม เสื้อกันฝน และหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นอกจากนี้ การเตรียมตัวสำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่จะมาถึง ควรคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยเป็นสำคัญ เช่น การดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล การหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด และการเดินทางอย่างปลอดภั
