พยากรณ์อากาศ 12 เมษายน 2569: อากาศร้อนจัดทั่วไทยตอนบน เตือนพายุฤดูร้อน 16-18 เม.ย. พร้อมเฝ้าระวังฝุ่นละออง

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศประเทศไทย 12 เมษายน 2569 อากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ และเตือนภัยพายุฤดูร้อนระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน พร้อมแนะนำการป้องกันฝุ่นละออง
12 เมษายน 2569 พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนโดยทั่วไปและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน เนื่องจากความกดอากาศต่ำ เนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนถึงร้อนจัด โดยหลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมในที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานาน<\/p>
สำหรับภาคใต้มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในช่วงวันที่ 16 – 18 เม.ย. 69<\/p>
ประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป<\/p>
เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในช่วงเวลานี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ<\/p>
ประชาชนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากพายุฤดูร้อน<\/p>
ด้านฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน เนื่องจากความหนาแน่น ของจุดความร้อนบริเวณภาคเหนือและบริเวณใกล้เคียงมากกว่าความสามารถของการระบายอากาศ<\/p>
ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่ง และควรสวมหน้ากาก N95 เพื่อความปลอดภัยเมื่ออยู่นอกอาคาร นอกจากนี้ ประชาชนควรติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ<\/p>
การดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ฝุ่นละอองที่สูงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การเตรียมพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น จะช่วยให้ประชาชนสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีสุขภาพที่ดี<\/p>
