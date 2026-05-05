พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 5 - 11 พฤษภาคม 2569: อากาศร้อน ฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงวันที่ 5 ถึง 11 พฤษภาคม 2569 คาดการณ์ว่าจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัด ฝนฟ้าคะนอง และคลื่นลมแรงในบางพื้นที่
ในช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤษภาคม และวันที่ 10 ถึง 11 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อน โดยบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนจัดควบคู่ไปกับฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกในพื้นที่ประมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ พร้อมกับลมกระโชกแรงในบางจุด ลมจะพัดจากทิศใต้ด้วยความเร็ว 5 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สภาพอากาศเช่นนี้จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรระมัดระวังอันตรายจากความร้อนและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางสัญจรควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง และเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 สถานการณ์อากาศจะเปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ ควบคู่ไปกับฝนฟ้าคะนองที่มีความถี่มากขึ้น คิดเป็นประมาณ 20 ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ ลมจะเปลี่ยนทิศทางเป็นตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 5 ถึง 15 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนี้อาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย ดังนั้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงภัยควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีฝนตกหนัก และระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ในช่วงวันที่ 6 ถึง 9 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 คาดการณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ และอาจมีฝนตกหนักในบางแห่ง ลมจะพัดจากทิศตะวันออกด้วยความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นอาจสูงกว่า 2 เมตร สภาพอากาศเช่นนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเดินเรือและการท่องเที่ยวทางทะเล ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง และระมัดระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง นอกจากนี้ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งควรเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำท่วมชายฝั่งที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่มีคลื่นสูง โดยรวมแล้ว ช่วงวันที่ 5 ถึง 11 พฤษภาคม พ.
ศ. 2569 ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ควรติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้
พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศ ฝนฟ้าคะนอง คลื่นลม ประเทศไทย พฤษภาคม 2569
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ศึก Thailand Pickleball Championship 2026 ปิดฉากยิ่งใหญ่การแข่งขันกีฬาพิกเคิลบอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2569 ปิดฉากลงอย่างสง่างาม มีนักกีฬากว่า 300 ชีวิตร่วมชิงชัย พร้อมสร้างประวัติศาสตร์จัดแข่งพาราพิกเคิลบอลครั้งแรกในไทย หนุนความเท่าเทียม
Read more »
ธนบุรีนอยสเตินประกาศลาออกของประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนบุรีนอยสเติน จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า GEELY ในประเทศไทย ประกาศการลาออกของ นายณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลในเดือนพฤษภาคม 2569 พร้อมแต่งตั้งนายกุลชาติ ชุติเชาวน์กุล เป็นรักษาการซีอีโอ
Read more »
ปักหมุดเที่ยว! รวมอีเวนต์เด็ดทั่วไทย เดือนพฤษภาคม 2569เดือนพฤษภาคม 2569 นี้ ประเทศไทยมีอีเวนต์หลากหลายรูปแบบให้เลือก ทั้งงานศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร กีฬา และกิจกรรมกลางแจ้ง เตรียมวางแผนเที่ยวและเติมพลังให้กับชีวิตได้เลย
Read more »
“ดุลยภาค” หนุนแลนด์บริดจ์ ย้ำ ต้องเร่งเกมชิงจังหวะ หลังโลกวุ่นวาย ชี้เป็นโอกาสยกระดับไทยสู่ฮับโลก กระจายประโยชน์สู่ประชาชนวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช นายกสมาคมภูมิภาคศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ความเห็นต่อโครงการแลนด์บริดจ์ โดยระบุว่า
Read more »
“สุชาติ” ขานรับนโยบายนายกฯ ดัน “ป่าชุมชน–คาร์บอนเครดิต” สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้กรมป่าไม้ เร่งดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
Read more »
จากฮอร์มุซถึง EEC: วิกฤตพลังงานโลก กดดันอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทยความขัดแย้งระหว่างสหรัฐ และอิหร่านที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือน ก.พ. 2569 ได้ขยายวงกว้าง จนนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2569 ส่งผลกระทบรุนแรงต่อห่วงโซ่อุปทานพลังงานและ ปิโตรเคมีโลก
Read more »