พยากรณ์อากาศ 29 พ.ย. 2569 เตือนภาคใต้ฝนถล่มหนัก กทม. อุณหภูมิลดลง
กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนกรุงเทพมหานครและไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 1-2 องศาฯ และลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้เปิดเผยข้อมูลการ พยากรณ์อากาศ สำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 โดยมีสภาพอากาศที่หลากหลายและมีความสำคัญต่อประชาชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นไปที่การเตือนภัยเกี่ยวกับปริมาณฝนที่ตกหนักมากใน ภาคใต้ ตอนล่าง ขณะที่พื้นที่ภาคเหนือและกรุงเทพฯ จะมีอุณหภูมิลดลงและลมแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งสอดคล้องกับอิทธิพลของมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุม
ภาคใต้ระวังฝนถล่ม น้ำป่าไหลหลาก
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนในเขตพื้นที่ดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์นี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำAlso readไทยเบฟ เผย ผลประกอบการปี '69 กำไรสุทธิโตต่อเนื่อง
สถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการระบุว่าหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่เดิมปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง กำลังจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียในวันพรุ่งนี้หรือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ฝนยังคงดำเนินต่อไปอย่างรุนแรง
สำหรับสภาพคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร และในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนอง คลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ส่งผลให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกต้องระมัดระวังคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่งอย่างมาก โดยเฉพาะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรืออย่างละเอียดและดำเนินความระมัดระวังในการเดินเรือสูงที่สุด รวมถึงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเด็ดขาด
ไทยตอนบนอากาศเย็น ลมแรง ฝุ่นละอองลดลง
ในขณะที่สภาพอากาศในภาคเหนือและภาคอีสานของไทยตอนบน มีอากาศเย็นลงและเกิดลมแรงขึ้นพร้อมกับการมีฝนเล็กน้อยตกในบางพื้นที่เท่านั้น ซึ่งสถานการณ์เหล่านี้ทำให้ประชาชนทั่วไปควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปและมีความเย็นลง โดยเกษตรกรในเขตภาคเหนือควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรจากลมแรงและอุณหภูมิต่ำ
ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรง ได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ออกมาจากประเทศจีน ซึ่งส่งผลให้อุณหภูมิในภูมิภาคนี้ลดลงอย่างชัดเจน โดยคาดว่าจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้ากับมีลมแรงและอุณหภูมิจะลดลงประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส ซึ่งแตกต่างจากภาคใต้ที่มีฝนตกหนัก
ส่วนในเรื่องของคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองในระยะนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันที่อยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง และมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคต เนื่องจากลมที่พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งส่งผลให้มีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ดี ช่วยให้คุณภาพอากาศดีขึ้นในภาพรวม
อุณหภูมิยอดดอยหนาวจัด เรือเล็กงดออกเรือ
สำหรับสภาพอากาศบนยอดดอยในประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 5-13 องศาเซลเซียส ซึ่งแตกต่างจากพื้นที่ราบลุ่มที่มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสเช่นกัน ทำให้ประชาชนในพื้นที่สูงควรเตรียมเครื่องกันหนาวไว้ให้พร้อม
มาตรการความปลอดภัยทางทะเลสำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้คือ เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 นี้ไว้ด้วย เนื่องจากสภาพคลื่นลมที่แรงและอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักประดาน้ำและชาวประมงขนาดเล็กที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้ จึงต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
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