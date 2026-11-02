พยากรณ์อากาศ 5-8 พ.ย. 69 ฝนฟ้าคะนองหนาแน่น ลูกเห็บ และคลื่นสูงในทะเล
พยากรณ์อากาศช่วงวันที่ 2-8 พฤศจิกายน 2569 ระบุฝนฟ้าคะนองครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 10 ถึง 80 พร้อมลมแรงและคลื่นสูงกว่า 2 เมตรในบางบริเวณ
ประกาศ พยากรณ์อากาศ ช่วงวันที่ 2 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ระบุว่า ประเทศไทยจะมี ฝนฟ้าคะนอง ในหลายพื้นที่ต่อเนื่องหลายวัน โดยช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 มี ฝนฟ้าคะนอง ครอบคลุมร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรง ลูกเห็บ ตก และ ฝนตกหนัก ในบางแห่ง ข้อมูลนี้เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่ระบุช่วงวันที่ชัดเจน ประชาชนที่ต้องวางแผนการเดินทาง การทำงานกลางแจ้ง หรือการออกทะเลสามารถใช้ข้อมูลชุดนี้ประกอบการตัดสินใจได้
นอกจากช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 แล้ว พยากรณ์ยังระบุช่วงเวลาอื่นที่มีฝนฟ้าคะนองต่อเนื่อง ได้แก่ วันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 วันที่ 5 ถึง 7 พฤศจิกายน 2569 และวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 โดยระดับความหนาแน่นของฝนและความรุนแรงของพายุแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงและแต่ละพื้นที่ ผู้อ่านควรดูวันที่กำกับของแต่ละข้อความเพื่อเข้าใจว่าเงื่อนไขนั้นใช้กับช่วงเวลาใดAlso readสอน.เร่งจ่ายเงินชดเชยตัดอ้อยสด 69 บาท พร้อมระบบดิจิทัล NSW ลดขั้นตอนธุรกิจ
ฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บในแต่ละช่วงวันที่
ฝนฟ้าคะนองเป็นปรากฏการณ์หลักที่พยากรณ์ระบุในทุกช่วงเวลา โดยช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าช่วงอื่นในข้อความชุดเดียวกัน และมีรายงานลูกเห็บตกควบคู่กับลมกระโชกแรงด้วย
ช่วงวันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 พยากรณ์ระบุฝนฟ้าคะนองในระดับสูงที่สุดของชุดข้อมูล คือร้อยละ 60 ถึง 80 ของพื้นที่ในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป พร้อมระบุว่ามีฝนตกหนักในบางแห่ง และในบางข้อความของช่วงเดียวกันระบุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ พร้อมฝนตกหนักในบางแห่งเช่นกัน
สำหรับวันที่ 2 ถึง 3 และวันที่ 6 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 พยากรณ์ระบุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ พร้อมลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 พยากรณ์ระบุว่าจะมีฝนตกหนักมากเป็นพิเศษ จึงควรให้ความสำคัญกับช่วงสองวันนี้เป็นพิเศษ
ทิศทางและความเร็วลมที่พยากรณ์
ลมที่พยากรณ์ในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นลมตะวันออก ลมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมตะวันออกเฉียงใต้ โดยความเร็วลมแต่ละชุดข้อมูลมีค่าแตกต่างกันตามพื้นที่และช่วงเวลา ความเร็วที่ระบุเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าที่ใช้บอกความเร็วของลมในพื้นที่ที่ระบุ
ลมตะวันออกในช่วงวันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ระบุความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไประบุความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ลมตะวันออกในช่วงวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ระบุความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเป็นค่าสูงสุดของลมที่ปรากฏในข้อความชุดนี้
ลมตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 ระบุความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้ในช่วงเดียวกันระบุความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ สำหรับลมตะวันออกในช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 ระบุความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่
คลื่นทะเลและผลกระทบต่อการเดินเรือ
พยากรณ์ระบุว่าทะเลในหลายช่วงมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร แต่ในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 2 เมตร จึงเป็นความแตกต่างที่ผู้ที่ออกทะเลต้องให้ความสำคัญ เพราะความสูงของคลื่นในพื้นที่ที่มีพายุฝนอาจต่างจากคลื่นในพื้นที่ทั่วไปอย่างชัดเจน
ในช่วงวันที่ 2 ถึง 4 พฤศจิกายน 2569 ทะเลในบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และห่างฝั่งออกไปมีคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ส่วนช่วงวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร พร้อมบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองซึ่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากข้อมูลนี้คือความเสี่ยงต่อผู้ที่ทำงานหรือเดินทางทางทะเล เนื่องจากลมแรงร่วมกับคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองอาจทำให้การเดินเรือยากขึ้น ผู้ที่วางแผนออกทะเลควรตรวจสอบช่วงวันที่และพื้นที่ที่พยากรณ์กำกับไว้ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
ผลกระทบต่อประชาชนในช่วงวันที่ 2 ถึง 8 พฤศจิกายน
สำหรับประชาชนบนบก ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 80 ของพื้นที่ในบางช่วงหมายความว่าโอกาสเจอฝนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอาจสูงมาก การวางแผนกิจกรรมกลางแจ้งหรือการเดินทางในช่วงดังกล่าวจึงควรเผื่อเวลาและเตรียมอุปกรณ์กันฝนไว้ล่วงหน้า
ลูกเห็บและลมกระโชกแรงที่ระบุในช่วงวันที่ 5 ถึง 6 พฤศจิกายน 2569 เป็นสัญญาณให้ระวังสิ่งของที่ไม่ได้ยึดแน่น เช่น ป้ายโฆษณา ต้นไม้ที่กิ่งเปราะ และยานพาหนะที่จอดในที่โล่ง ส่วนช่วงวันที่ 7 ถึง 8 พฤศจิกายน 2569 ที่พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักมาก ควรติดตามระดับน้ำในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดตามประกาศของหน่วยงานท้องถิ่น
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