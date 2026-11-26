พยากรณ์อากาศไทย 26 พ.ย.-2 ธ.ค.69 อุณหภูมิลงต่ำ 2-4 องศา ยอดดอยหนาวจัด
ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ในช่วง 26-30 พฤศจิกายนนี้ ขณะที่ภาคใต้มีฝนหนักถึงหนักมาก และคลื่นลมแรง ควรเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเตือนประชาชน regarding การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในเร็วๆ นี้ โดยระบุว่าบริเวณ ประเทศไทย ตอนบนจะมี อุณหภูมิ ลดลงอย่างชัดเจนในช่วงวันที่ 26 ถึง 30 พฤศจิกายน 69 นี้
การลดลงของอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ตอนบนของประเทศAlso readกรมอุตุฯเปิดรายชื่อพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก คลื่นลมแรง 27-30 พ.ย.69
อุณหภูมิภาคเหนือและยอดดอยหนาวจัด
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า บริเวณยอดดอยในภาคเหนือจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 6 ถึง 14 องศาเซลเซียส ในขณะที่อากาศทั่วไปในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้า
กรมอุตุนิยมวิทยาและแหล่งข่าวสภาพอากาศยืนยันว่า ผู้ที่อยู่อาศัยและนักท่องเที่ยวบริเวณยอดดอยควรเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพอ เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างรวดเร็วอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ง่าย
สำหรับในเขตเมืองใหญ่และพื้นที่ราบลุ่ม อุณหภูมิจะลดลงแต่ยังไม่รุนแรงเท่าพื้นที่ภูเขา โดยอุณหภูมิจะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ตามปกติแต่ยังคงต้องดูแลความอบอุ่นของร่างกาย
ภาคใต้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาชี้ให้เห็นว่า ในช่วงวันที่ 27 ถึง 30 พฤศจิกายน 69 ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานว่า หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคใต้ในช่วงวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 69 ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ฝนตกหนักทวีความรุนแรงมากขึ้น
คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีความสูง 2 ถึง 3 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า 3 เมตร ซึ่งผู้ประกอบการเรือและชาวประมงต้องระมัดระวังในการเดินเรือ
แนวโน้มอากาศเปลี่ยนแปลงและคำแนะนำ
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่า ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 ธันวาคม 69 ประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีฝนบางพื้นที่ เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมมีกำลังอ่อนลง
กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า สำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่ 1 ถึง 2 ธันวาคม 69 จะมีฝนลดลง เนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลง
กรมอุตุนิยมวิทยาแนะนำให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเล
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