พยากรณ์อากาศ 25 เม.ย. - 1 พ.ค.: คลื่นความร้อนแผดเผา ภาคใต้ฝนตกหนัก

สรุปภาพรวมสภาพอากาศประเทศไทยช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม โดยเน้นที่คลื่นความร้อนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝนตกหนักในภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคใต้ รวมถึงข้อแนะนำในการเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน
รายงาน สภาพอากาศ ประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ชี้ให้เห็นถึงความแปรปรวนของ สภาพอากาศ ที่น่าจับตามองทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก คลื่นความร้อน ระลอกใหม่ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจทำลายสถิติเดิมได้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมรับมือกับ สภาพอากาศ ร้อนจัดนี้อย่างเคร่งครัด โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดแรง และสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ ยังควรระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจาก สภาพอากาศ ร้อนจัด สำหรับภาคกลางและภาคตะวันตก มีแนวโน้มที่จะมี ฝนตกหนัก เป็นแห่งๆ ในช่วงบ่ายและเย็นของแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาในประเทศไทย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก และฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังควรตรวจสอบระบบระบายน้ำในบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดคลื่นลมแรงและมีผลกระทบต่อการเดินเรือ ขอให้ผู้ที่เดินทางทางทะเลตรวจสอบ สภาพอากาศ และคลื่นลมก่อนออกเดินทาง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรง นอกจากนี้ ยังควรระมัดระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก และน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ราบลุ่มและริมน้ำ ควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะยังมีฝนตกเป็นบางแห่งในระยะนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยรวมแล้ว สภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ จะมีความแปรปรวนและมีความเสี่ยงที่จะเกิด ภัยพิบัติ ทางธรรมชาติหลายรูปแบบ ประชาชนควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิด ภัยพิบัติ และร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด การเตรียมตัวที่ดีและการรับมือที่รวดเร็ว จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพในช่วง สภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สภาพอากาศ ในแต่ละพื้นที่ สามารถติดตามได้จาก กรมอุตุนิยมวิทยา หรือช่องทางสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สภาพอากาศ อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา จะช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก สภาพอากาศ ที่แปรปรวน การเตรียมพร้อมรับมือกับ สภาพอากาศ ร้อนจัด ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง การให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติ จะช่วยให้เราสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนได.
รายงานสภาพอากาศประจำวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคมนี้ ชี้ให้เห็นถึงความแปรปรวนของสภาพอากาศที่น่าจับตามองทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนระลอกใหม่ ซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอาจทำลายสถิติเดิมได้ ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรเตรียมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัดนี้อย่างเคร่งครัด โดยการดื่มน้ำให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่แดดแรง และสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี นอกจากนี้ ยังควรระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็กเล็ก และผู้ที่มีโรคประจำตัว เนื่องจากกลุ่มเหล่านี้มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศร้อนจัด สำหรับภาคกลางและภาคตะวันตก มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกหนักเป็นแห่งๆ ในช่วงบ่ายและเย็นของแต่ละวัน ซึ่งเป็นผลมาจากการรบกวนของลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาในประเทศไทย ขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนฟ้าคะนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม ควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ ยังควรตรวจสอบระบบระบายน้ำในบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันน้ำท่วมขัง และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ำท่วม ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะฝั่งอันดามันและอ่าวไทย ซึ่งอาจทำให้เกิดคลื่นลมแรงและมีผลกระทบต่อการเดินเรือ ขอให้ผู้ที่เดินทางทางทะเลตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมก่อนออกเดินทาง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ที่มีคลื่นลมแรง นอกจากนี้ ยังควรระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ราบลุ่มและริมน้ำ ควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่าจะยังมีฝนตกเป็นบางแห่งในระยะนี้ ซึ่งอาจส่งผลให้การจราจรติดขัดในบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้า และเผื่อเวลาในการเดินทาง โดยรวมแล้ว สภาพอากาศในช่วงวันที่ 25 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคมนี้ จะมีความแปรปรวนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหลายรูปแบบ ประชาชนควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ ยังควรให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดภัยพิบัติ และร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ เพื่อลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้เหลือน้อยที่สุด การเตรียมตัวที่ดีและการรับมือที่รวดเร็ว จะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ การดูแลสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ควรพักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ สามารถติดตามได้จากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือช่องทางสื่อต่างๆ ที่ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ การรับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา จะช่วยให้เราสามารถวางแผนกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และลดความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่แปรปรวน การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนจัด ฝนตกหนัก และคลื่นลมแรง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง การให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ จะช่วยให้เราสามารถสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนได
กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนพายุฤดูร้อน 23-25 เมษายน 2569กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2569 โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตก และฝนตกหนักบางแห่ง ประชาชนควรระมัดระวังอันตราย
ปภ.แจ้งเตือน 56 จังหวัดรับมือพายุฝนฟ้าคะนองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน 56 จังหวัดในภาคเหนือ อีสาน กลาง และกรุงเทพฯ เตรียมรับมือพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และลูกเห็บ ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2569
กรมอุตุฯ เตือนพายุฤดูร้อนถล่มไทย 23-25 เม.ย.นี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่ 4 เตือนพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบนระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2569 โดยมีฝนหนัก ลมแรง และลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
เช็กพื้นที่เสี่ยงด่วน! อุตุฯ ประกาศพายุฤดูร้อนถล่มไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฉบับที่ 5 เตือนพายุฤดูร้อนจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยตอนบน ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2569 โดยมีฝนตกหนัก ลมกระโชกแรง และลูกเห็บตก ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตราย
