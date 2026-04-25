พยากรณ์อากาศ: อ่าวไทยและภาคใต้คลื่นสูง ฝนฟ้าคะนองและอากาศร้อน

สรุปสภาพอากาศในช่วงวันที่ 21-28 พฤษภาคม 2567 บริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ มีคลื่นลมสูง ฝนฟ้าคะนอง และอากาศร้อนจัดบางพื้นที่
สภาพอากาศในช่วงวันที่ 21-28 พฤษภาคม 2567 ทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ควรติดตามอย่างใกล้ชิด ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณดังกล่าวเริ่มอ่อนกำลังลง ส่งผลให้คลื่นลมในอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร แต่ยังคงต้องระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง ซึ่งอาจมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรได้ โดยรวมแล้ว ประเทศไทยยังคงเผชิญกับสภาพอากาศร้อนในตอนกลางวัน ซึ่งบางพื้นที่อาจมีอากาศร้อนจัดร่วมด้วย สำหรับรายละเอียดของสภาพอากาศในแต่ละช่วงเวลา พบว่ามีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่ โดยมีปริมาณฝนแตกต่างกันไป ตั้งแต่ร้อยละ 10 ถึง 60 ของพื้นที่ บางแห่งอาจมีฝนตกหนักและมีลมกระโชกแรง รวมถึงลูกเห็บตกได้ในบางโอกาส ความเร็วลมโดยทั่วไปอยู่ที่ 5-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในบางพื้นที่อาจสูงถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ 20-28 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 31-40 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนทั่วไปเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนนี้ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางสัญจรทางทะเล ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทาง และหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตประจำวัน ขอสรุปสภาพอากาศตามช่วงเวลาดังนี้ ช่วงแรก ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม.
/ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ ช่วงที่สอง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม. /ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 20-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ อาจมีลูกเห็บตกและฝนตกหนัก ช่วงที่สาม ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-39 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 20-40% ของพื้นที่ ช่วงที่สี่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ ช่วงที่ห้า ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ ช่วงที่หก ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม. /ชม.
อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ ช่วงที่เจ็ด ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ อาจมีลูกเห็บตกและฝนตกหนัก ช่วงที่แปด ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 10% ของพื้นที่ ช่วงที่เก้า ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ อาจมีลูกเห็บตกและฝนตกหนั
Weather Thailand Gulf Of Thailand Southern Thailand Rain Storm Hot Weather Sea Waves Forecast
