พยากรณ์อากาศ 10 วัน ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนอง อุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพยากรณ์อากาศ 10 วันล่วงหน้า ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส พร้อมเตือนคลื่นลมแรงในอ่าวไทยและอันดามัน
กรมอุตุนิยมวิทยา นำเสนอข้อมูล พยากรณ์อากาศ ล่วงหน้า 10 วันสำหรับ ประเทศไทย โดยระบุแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
ภาพรวมอากาศเย็นและอุณหภูมิต่ำลง
บริเวณตอนบนของภาค อากาศจะเย็นลงโดยมีอุณหภูมิลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส พร้อมปรากฏการณ์ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ และมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 24 ถึง 32 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8 ถึง 15 องศาเซลเซียสAlso readCasio เปิดตัว G-SHOCK 2500 Series รุ่นใหม่ GMC-2500 และ GAC-2500
ภาคกลางและตะวันออกอุณหภูมิสูงขึ้น
ภาคกลางและตะวันออกอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ทางตอนล่าง ลมตะวันออกมีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียส
ภาคเหนือและอีสานมีหมอกและฝนกระจาย
ภาคเหนือและภาคอีสานมีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 22 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 27 ถึง 32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9 ถึง 14 องศาเซลเซียส อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11 ถึง 17 องศาเซลเซียส
ภาคใต้ฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
ภาคใต้มีอากาศเย็นกับมีลมแรง โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 33 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 35 องศาเซลเซียส
สถานการณ์ฝนและลมตามช่วงเวลา
ในช่วงวันที่ 11 ถึง 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร สำหรับภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา มีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกความเร็ว 20 ถึง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2 ถึง 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร
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