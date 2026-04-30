พยากรณ์อากาศ 30 เม.ย. - 3 พ.ค. 69: อากาศร้อนแผ่ปกคลุม, พายุฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรง

สรุปสภาพอากาศในช่วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2569 ประเทศไทยจะเผชิญกับอากาศร้อนจัด, พายุฝนฟ้าคะนอง, ลมกระโชกแรง และคลื่นลมในทะเลสูง
รายงานสภาพอากาศสำหรับช่วงวันที่ 30 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคม 2569 คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศร้อนโดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางวัน ซึ่งบางพื้นที่อาจมีอุณหภูมิสูงถึงขั้นร้อนจัด สภาพอากาศที่ร้อนนี้จะมาพร้อมกับโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง โดยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 10% ถึง 40% ของประเทศ ขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาและภูมิภาคของประเทศไทย พายุฝนฟ้าคะนองเหล่านี้มักจะมาพร้อมกับลมกระโชกแรง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้นจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและเตรียมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ในช่วงวันที่ 30 เมษายนถึง 1 พฤษภาคม 2569 คาดว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเป็นบริเวณกว้าง โดยมีโอกาสเกิดลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วย ลมที่พัดในบริเวณนี้จะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ มีความเร็วประมาณ 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สำหรับผู้ที่เดินทางทางทะเลในช่วงนี้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากคลื่นในทะเลจะมีสูงประมาณ 1 เมตร และอาจสูงกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น นอกจากนี้ ในช่วงวันที่ 2 ถึง 3 พฤษภาคม 2569 สภาพอากาศโดยรวมยังคงคล้ายคลึงกับช่วงก่อนหน้า คือมีอากาศร้อนและมีโอกาสเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเป็นบริเวณกว้าง โดยลมที่พัดจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ มีความเร็วประมาณ 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรเช่นกัน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ ขอแนะนำให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อื่นๆ การเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงเวลาที่มีอากาศร้อนจัด และหากจำเป็นต้องออกไปข้างนอก ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี ดื่มน้ำให้เพียงพอ และพกอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น หมวก แว่นกันแดด และครีมกันแดด สำหรับผู้ที่เดินทางทางทะเล ควรตรวจสอบสภาพอากาศและคลื่นลมก่อนออกเดินทาง และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนจะช่วยให้เราสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาดังกล่าวไปได้อย่างปลอดภัยและราบรื่
หุ้น NTF ปรับตัวขึ้น 11.18% จากแนวโน้มผลประกอบการเติบโตโดดเด่นหุ้น NTF ปรับตัวขึ้น 11.18% เนื่องจากผลประกอบการไตรมาส 1/69 มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งถึง 3 เท่า จากปริมาณการขายที่ขยายตัวและราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ซัพพลายเพิ่มขึ้น แต่ราคาขายของ NTF ยังคงสูงขึ้น 20% สะท้อนศักยภาพแบรนด์พรีเมียม ประเมินกำไรสุทธิปี 2569 อาจเพิ่มขึ้นถึง 365 ล้านบาท แต่นักลงทุนควรรอความชัดเจนจากงบการเงินไตรมาส 1/69 และรอจังหวะราคาหุ้นอ่อนตัวก่อนเข้าลงทุน
Read more »
วิเคราะห์บอล บราก้า vs ไฟรบวร์ก 30 เม.ย. 69 : ดวลเดือดแย่งตั๋วชิงยูโรปาลีกวิเคราะห์บอล ยูโรปา ลีก รอบรองชนะเลิศ นัดแรก บราก้า เปิดรังรับมือ ไฟรบวร์ก วันที่ 30 เม.ย. 69 เกมชี้ทางสู่รอบชิงที่อิสตันบูล โดยผู้ชนะสองนัดจะผ่านไปดวล ฟอเรสต์ หรือ แอสตัน วิลล่า ต่อไป
Read more »
วิเคราะห์บอล ชัคตาร์ โดเนตส์ค vs คริสตัล พาเลซ 30 เม.ย. 69 : อีเกิลส์ลุ้นสร้างประวัติศาสตร์วิเคราะห์บอล ยูฟ่า คอนเฟอเรนซ์ ลีก รอบรองฯ นัดแรก ชัคตาร์ โดเนตส์ค พบ คริสตัล พาเลซ วันที่ 30 เม.ย. 69 ที่สนามกลางในคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยผู้ชนะสองนัดจะผ่านเข้าชิงและรอพบ ราโย บาเยกาโน่ หรือ สตราส์บูร์ก ที่ไลป์ซิก
Read more »
สีสันวาไรตี้ (30 เม.ย. 69) | Thai PBS รายการไทยพีบีเอส- ความสำเร็จ งาน 'ใต้ร่มพระบารมี 244 ปี กรุงรัตนโกสินทร์' - นิทรรศการเปิดตัวแสตมป์เฉลิมพระเกียรติ เชิดชูรา...
Read more »
ดีเดย์ 30 เม.ย. 69 ทล.เปิดใช้สะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่กรมทางหลวงเปิดสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงแห่งใหม่บนทางหลวงหมายเลข 3702 สายบ้านบางควาย-บ้านเขาดิน จ.ฉะเชิงเทรา ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง ยกระดับความปลอดภัย และรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC
Read more »
'ทักษิณ-ครอบครัว' ไม่คาดคิด ต้องสวมกำไล EM | Thai PBS รายการไทยพีบีเอสเช้าวันนี้ (30 เม.ย. 69) ครอบครัวชินวัตรและทนายความได้เข้าเยี่ยม นายทักษิณ ที่เรือนจำกลางคลองเปรม หลังจากเข...
Read more »