พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า: อากาศร้อนจัด สลับพายุฤดูร้อนทั่วไทย

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยเผชิญสภาพอากาศแปรปรวนช่วง 12-18 เมษายน 2569 อากาศร้อนจัดนำร่อง ก่อนพายุฤดูร้อนจะเข้าปกคลุมหลายพื้นที่
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (12 – 18 เมษายน 2569) ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงวันที่ 12 – 15 เมษายน อากาศจะร้อนถึง ร้อนจัด โดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดสภาพ อากาศร้อน อบอ้าวทั่วทุกพื้นที่ประชาชนควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำและโรคลมแดด นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสาร พยากรณ์อากาศ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในช่วงวันที่ 16 – 18 เมษายน จะเกิด พายุฤดูร้อน ขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะขยายวงกว้างไปยังภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของ ภาคกลาง และ ภาคเหนือ ตอนล่าง ลักษณะของ พายุฤดูร้อน จะประกอบด้วย ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมี ลูกเห็บ ตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าได้ในบางบริเวณสาเหตุหลักมาจากการแผ่ลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจาก พายุฤดูร้อน ควรเตรียมพร้อมรับมือ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงติดตามข่าวสารจาก กรมอุตุนิยมวิทยา อย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยสำหรับ ภาคใต้ ยังคงมี ฝนฟ้าคะนอง บางแห่ง และมี อากาศร้อน ในตอนกลางวัน เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มี ฝนฟ้าคะนอง ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ประชาชนทุกคนควรติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น.
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (12 – 18 เมษายน 2569) ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงวันที่ 12 – 15 เมษายน อากาศจะร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไป และมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน ซึ่งเป็นผลมาจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้เกิดสภาพอากาศร้อนอบอ้าวทั่วทุกพื้นที่<\/p>
ประชาชนควรดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเป็นเวลานาน และดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อป้องกันภาวะร่างกายขาดน้ำและโรคลมแดด นอกจากนี้ ควรติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง<\/p>
ในช่วงวันที่ 16 – 18 เมษายน จะเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน จากนั้นจะขยายวงกว้างไปยังภาคตะวันออก ด้านตะวันออกของภาคกลาง และภาคเหนือตอนล่าง ลักษณะของพายุฤดูร้อนจะประกอบด้วยฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงอาจเกิดฟ้าผ่าได้ในบางบริเวณ<\/p>
สาเหตุหลักมาจากการแผ่ลงมาของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน ซึ่งจะส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกมีกำลังแรงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนควรเตรียมพร้อมรับมือ โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง รวมถึงติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตนให้ปลอดภัย<\/p>
สำหรับภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง และมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมฝ่ายตะวันตกพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือ โดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง<\/p>
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนี้ เกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผล และเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนอาจส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ได้อย่างมีนัยสำคัญ ประชาชนทุกคนควรติดตามข่าวสารและคำแนะนำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น<\/p>
