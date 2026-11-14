พยากรณ์อากาศ 14-20 พ.ย. 69 ภาคใต้เตรียมรับมรสุม พายุฝนหนักคลื่นสูง
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ฝนหนักถึงหนักมาก 18-20 พ.ย. 69 คลื่นสูง 2 เมตร ทะเลอันดามันและอ่าวไทยระวังน้ำท่วมฉับพลัน ส่วนภาคอื่นอากาศเย็นลง 1-4 องศา
กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่ 14 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ว่าประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้ม อุณหภูมิลดลง อย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ ภาคใต้ จะต้องเผชิญกับสภาวะอากาศรุนแรงพร้อมคำเตือนเรื่องคลื่นลมแรงและน้ำท่วมฉับพลันจากอิทธิพลของ มรสุม ที่ทวีกำลังแรงขึ้น
สภาพอากาศทั่วไปและแนวโน้มอุณหภูมิต่ำลง
สำหรับประเทศไทยตอนบน ในช่วงวันที่ 14 ถึง 16 พฤศจิกายน 2569 อากาศจะเย็นลงพร้อมมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนตกบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้มีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุดระหว่าง 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส ส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27 ถึง 35 องศาเซลเซียสAlso readผลบอล : ทีมชาติไทย U23 ปิดท้ายสวย! อัดสิงคโปร์ 3-1 คว้าอันดับ 3 ศึกอุ่นเครื่อง
ถัดมาในช่วงวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 จะเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 ถึง 17 องศาเซลเซียส
หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 อากาศจะเย็นลงในตอนเช้าเนื่องจากมวลอากาศเย็นระลอกใหม่จากประเทศจีนแผ่ปกคลุมไทยตอนบน ทำให้อุณหภูมิลดลง 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ ลมเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 18 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส
ผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 14 ถึง 16 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนบางพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ในช่วงวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ร่วมกับลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 35 องศาเซลเซียส
ส่วนในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ลมเหนือความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียส
ภาวะฝนฟ้าคะนองและความกดอากาศสูง
ในช่วงแรกบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้ไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นในระยะแรกและมีลมกระโชกแรงบางแห่ง
สำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑลในช่วงวันที่ 14 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 20 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 17 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 ถึง 40 ของพื้นที่กับลมกระโชกแรงบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส
ต่อมาในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ลมเหนือความเร็ว 10 ถึง 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 25 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส
สถานการณ์ภัยพิบัติและคำเตือนสำหรับภาคใต้
ภาคใต้ในช่วงวันที่ 14 ถึง 18 พฤศจิกายน 2569 อากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ถึง 40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 ถึง 27 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 32 ถึง 36 องศาเซลเซียส
ต่อมาในช่วงวันที่ 19 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้จะมีสภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้น อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 31 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ในช่วงวันที่ 14 ถึง 17 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ถึง 60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว 15 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 18 ถึง 20 พฤศจิกายน 2569 ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 60 ถึง 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไป ลมเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1 ถึง 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรคำแนะนำความปลอดภัยและการสัญจรทางทะเล
ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออกความเร็ว 20 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 29 ถึง 34 องศาเซลเซียส
ขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม เนื่องจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสม ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
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