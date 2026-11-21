พยากรณ์อากาศ 21-22 พ.ย. ใต้ฝนหนักถึงหนักมาก น้ำท่วมฉับพลันต้องระวัง
เตือนภาคใต้ 21-22 พ.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน อ่าวไทยคลื่นสูง 2 เมตร ส่วนภาคอื่นอากาศเย็น อุณหภูมิลดลง 1-2 องศา
ประเทศไทยยังคงได้รับผลกระทบจากลักษณะอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยพื้นที่ ภาคใต้ เป็นจุดศูนย์กลางของความรุนแรงทางสภาพอากาศในช่วงไม่กี่วันข้างหน้า โดยเฉพาะในระหว่างวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะมีความแปรปรวนสูงและสร้างความเสี่ยงต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ
สถานการณ์ฝนตกหนักและคลื่นลมแรงในภาคใต้
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายนนี้ พื้นที่ภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยบางพื้นที่อาจประสบกับภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและชุมชนริมตลิ่งควรเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นได้ทันทีAlso readนายกฯ เรียกถกด่วนแก้วิกฤติสารพิษแม่น้ำกก-แม่น้ำสาย 21 พ.ย. กทม. เก็บขยะชิ้นใหญ่ฟรี 31 เขต เตือนเลี่ยงรถติดคอนเสิร์ตเสก โลโซ
สำหรับบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมมามีกำลังที่อ่อนลงแต่ยังคงส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังค่อนข้างแรง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และหากมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นคลื่นอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ทำให้เรือเล็กควรงดการออกจากฝั่งและผู้ใช้เรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่稳定的ของสภาพอากาศ
กลไกของมวลอากาศเย็นและผลต่ออุณหภูมิ
สาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในปัจจุบันเกิดจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังที่อ่อนลง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็เริ่มมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วย ส่งผลให้รูปแบบการไหลเวียนของอากาศเปลี่ยนแปลงไป และทำให้พื้นที่ภาคใต้ซึ่งได้รับอิทธิพลโดยตรงจากลมมรสุมยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง แม้ว่าปริมาณฝนโดยรวมจะเริ่มมีแนวโน้มลดลงบ้างในบางช่วงก็ตาม
สำหรับประเทศไทยตอนบน อากาศจะยังคงมีความเย็นในตอนเช้า โดยอุณหภูมิเฉลี่ยจะลดลงเล็กน้อยประมาณ 1 ถึง 2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ในช่วง 18 ถึง 24 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 27 ถึง 34 องศาเซลเซียส ในส่วนบริเวณยอดดอยและภูเขาสูง อากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ 8 ถึง 14 องศาเซลเซียส ซึ่งประชาชนในพื้นที่หนาวเย็นควรดูแลสุขภาพและรักษาความอบอุ่นของร่างกายให้เพียงพอต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดอุณหภูมิและลมในแต่ละภูมิภาค
ภาคเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุด 26 ถึง 33 องศาเซลเซียส ส่วนบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 7 ถึง 13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะพัดผ่านทำให้รู้สึกเย็นสบายแต่ยังคงต้องระวังความชื้นที่อาจเพิ่มขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1 ถึง 3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และสูงสุด 27 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 15 องศาเซลเซียส การมีลมแรงส่งผลให้ความรู้สึกเย็นมากกว่าอุณหภูมิจริง จึงควรสวมใส่เสื้อผ้าหนาๆ เพื่อป้องกันโรคติดต่อจากอากาศเย็น
ภาคกลางมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 20 กิโลเมตรต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19 ถึง 24 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12 ถึง 17 องศาเซลเซียส สภาพอากาศเช่นนี้เหมาะสมต่อการเกษตรแต่ต้องระวังปัญหาหมอกควันที่อาจบดบัง tầmมองในการเดินทาง
ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2 ถึง 4 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15 ถึง 35 กิโลเมตรต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 17 ถึง 23 องศาเซลเซียส และสูงสุด 28 ถึง 33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 10 ถึง 16 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10 ถึง 30 กิโลเมตรต่อชม. อุณหภูมิต่ำสุด 20 ถึง 24 องศาเซลเซียส และสูงสุด 30 ถึง 35 องศาเซลเซียส สภาพอากาศเช่นนี้ส่งผลให้กรุงเทพมหานครมีความชื้นสัมพัทธ์สูงและอาจมีหมอกบางในตอนเช้า ซึ่งกระทบต่อการจราจรและทัศนวิสัยในการขับขี่
แนวโน้มน้ำทะเลและผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
สถานการณ์คลื่นลมในทะเลมีผลกระทบต่อภาคท่องเที่ยวและการขนส่งทางเรืออย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายนที่อ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวทางน้ำและกิจกรรมทางทะเลต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ และอาจมีการยกเลิกการเดินเรือในบางพื้นที่หากสภาพอากาศเลวร้ายลง
ในขณะที่ทะเลอันดามันมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิน้ำทะเลยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ 22 ถึง 26 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิอากาศสูงสุด 33 ถึง 36 องศาเซลเซียส ซึ่งยังคงเป็นช่วงเวลาที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาได้แต่ต้องติดตามประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด
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