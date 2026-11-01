พยากรณ์อากาศ 3-5 พ.ย. ลมตะวันออกปกคลุมไทย ฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่
กรมอุตุฯ เตือน 3-5 พ.ย. ลมตะวันออกปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ส่วนชาวเรือระวังคลื่นสูง
ในช่วงวันที่ 3 ถึง 5 พฤศจิกายน 69 ประเทศไทยจะเผชิญกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำคัญ โดยมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้ นอกจากนี้ คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันออกยังจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อ่าวไทย และ ภาคใต้ ส่งผลให้พื้นที่ต่างๆ มีแนวโน้มเกิด ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงในบางช่วง
สถานการณ์ลมและฝนทั่วประเทศไทย
สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาค ลมตะวันออกเฉียงเหนือมีความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนในช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงAlso readเปิ้ล นาคร แจงระบบการเงินมูลนิธิไทยนาคา ยันตรวจสอบได้ทุกบาท
ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 พยากรณ์จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต่อมาในช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
สภาพอากาศภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่ในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ลมตะวันออกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน ในช่วงวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ต่อมาในวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 69 จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
คำแนะนำสำหรับชาวเรือและผู้เกี่ยวข้อง
เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในหลายพื้นที่ ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง โดยคลื่นในบางบริเวณอาจสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเรือขนาดเล็กและเรือประมง ควรติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย
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