พยากรณ์อากาศ 10 มิถุนายน 2569: ฝนเพิ่มขึ้น ระวังน้ำท่วมฉับพลัน

กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนหนักบางแห่ง โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ พยากรณ์อากาศ สำหรับประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมี ฝนตกหนัก บางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มี ฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ สาเหตุมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ ประชาชนในบริเวณดังกล่าวควรเตรียมพร้อมรับมือกับ ฝนตกหนัก ถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิด น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกจากนี้ยังต้องระวังดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา รวมถึงผลกระทบจากการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เนื่องจากน้ำท่วมขัง ควรติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที สำหรับสภาพคลื่นลมในทะเล บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีพายุฝน นอกจากนี้ควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ภาคการเกษตรควรระวังความเสียหายจาก ฝนตกหนัก และลมกระโชกแรง โดยอาจต้องมีการระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก หรือคลุมต้นพืชที่อ่อนแอเพื่อป้องกันความเสียหาย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ที่อาศัยในเขตเมืองควรเตรียมร่มและเสื้อกันฝน รวมถึงตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขังบนถนน นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่ ฝนตกหนัก เนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและใช้เส้นทางที่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนควรติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัย น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ควรเตรียมแผนอพยพและสำรองอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนเกษตรกรควรมีการจัดการระบบน้ำในไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขัง สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านภูเขาหรือพื้นที่ราบลุ่ม ควรตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทาง และหากพบว่าเส้นทางถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วมให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่น หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ในส่วนของการคมนาคมทางน้ำ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพประมงควรตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกทะเล โดยรวมแล้วสถานการณ์ฝนในครั้งนี้แม้จะมีปริมาณมากในบางพื้นที่ แต่ถ้าหากทุกคนเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ ก็จะสามารถผ่านพ้นช่วง ฝนตกหนัก นี้ไปได้อย่างปลอดภั.
วันที่ 10 มิถุนายน 2569 กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วง 24 ชั่วโมงข้างหน้า โดยระบุว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ สาเหตุมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นในหลายพื้นที่ ประชาชนในบริเวณดังกล่าวควรเตรียมพร้อมรับมือกับฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่อยู่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ นอกจากนี้ยังต้องระวังดินถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขา รวมถึงผลกระทบจากการจราจรติดขัดในเมืองใหญ่เนื่องจากน้ำท่วมขัง ควรติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที สำหรับสภาพคลื่นลมในทะเล บริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ขณะที่ทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีพายุฝน นอกจากนี้ควรติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ภาคการเกษตรควรระวังความเสียหายจากฝนตกหนักและลมกระโชกแรง โดยอาจต้องมีการระบายน้ำออกจากแปลงเพาะปลูก หรือคลุมต้นพืชที่อ่อนแอเพื่อป้องกันความเสียหาย ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล คาดว่ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ผู้ที่อาศัยในเขตเมืองควรเตรียมร่มและเสื้อกันฝน รวมถึงตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมรับมือกับฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขังบนถนน นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักเนื่องจากทัศนวิสัยในการขับขี่ลดลงและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ควรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและใช้เส้นทางที่ปลอดภัย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนควรติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ควรเตรียมแผนอพยพและสำรองอาหาร น้ำดื่ม และยารักษาโรคไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน ส่วนเกษตรกรควรมีการจัดการระบบน้ำในไร่นาอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสียหายจากฝนที่ตกหนักและน้ำท่วมขัง สำหรับผู้ที่ต้องเดินทางโดยเฉพาะเส้นทางที่ผ่านภูเขาหรือพื้นที่ราบลุ่ม ควรตรวจสอบสภาพเส้นทางก่อนเดินทาง และหากพบว่าเส้นทางถูกตัดขาดเนื่องจากน้ำท่วมให้เลี่ยงใช้เส้นทางอื่น หรือเลื่อนการเดินทางออกไปก่อน ในส่วนของการคมนาคมทางน้ำ ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงผู้ที่ประกอบอาชีพประมงควรตรวจสอบสภาพเรือและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกทะเล โดยรวมแล้วสถานการณ์ฝนในครั้งนี้แม้จะมีปริมาณมากในบางพื้นที่ แต่ถ้าหากทุกคนเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการ ก็จะสามารถผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักนี้ไปได้อย่างปลอดภั
พยากรณ์อากาศ ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน กรุงเทพปริมณฑล คลื่นลมแรง
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