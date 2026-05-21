พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 21 - 22 พ.ค. และ 23 - 27 พ.ค. 2569

รายงานสภาพอากาศประจำวันที่ 21 - 22 พ.ค. และ 23 - 27 พ.ค. 2569 ประกอบด้วยพยากรณ์อากาศทั่วไป อุณหภูมิ อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด ความเร็วลม ความเร็วลมสูงสุด ความเร็วลมต่ำสุด และสภาพอากาศทั่วไปของประเทศไทย
ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ. ค. มี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 23 - 27 พ.
ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 38 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม. ในช่วงวันที่ 21 - 22 พ.
ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 – 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 22 - 27 พ.
ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 22 - 27 พ. ค.
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ต ขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20 - 35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ตั้งแต่จังหวัดกระบี่ ลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 35 กม. /ชม.
ทะเลมีคลื่นสูง 1 - 2 เมตร บริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตรในช่วงวันที่ 21 - 22 พ. ค. มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กม. /ชม.
ออกประกาศ 21 พฤษภาคม 2569 12:00 น. #พยากรณ์อากาศ #สภาพอากาศวันนี้ #กรมอุตุ #กรมอุตุนิยมวิทยา #พยากรณ์อากาศวันนี้ #เตือนภัยน้ำท่วม #น้ำป่าไหลหลาก #ฝนตกหนัก #สภาพอากาศ #สภาพอากาศรายภาค #สภาพอากาศกรุงเทพ #ฝนถล่ม #ข่าววันนี้ #ข่าวสด #สภาพอากาศล่าสุด #เตือนภัยชาวเรือ #เรือเล็กงดออกจากฝั่ง #พายุฝน #ฝนฟ้าคะนอง #สภาพอากาศภาคใต้ #พยากรณ์อากาศสัปดาห์นี้ #เช็กสภาพอากาศ #กทมฝนตก #พยากรณ์อากาศพฤษภาค
พยากรณ์อากาศ สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ เตือนภัยน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก ฝนตกหนัก สภาพอากาศ สภาพอากาศรายภาค สภาพอากาศกรุงเทพ ฝนถล่ม ข่าววันนี้ ข่าวสด สภาพอากาศล่าสุด เตือนภัยชาวเรือ เรือเล็กงดออกจากฝั่ง พายุฝน ฝนฟ้าคะนอง สภาพอากาศภาคใต้ พยากรณ์อากาศสัปดาห์นี้ เช็กสภาพอากาศ กทมฝนตก พยากรณ์อากาศพฤษภาคม
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
อุตุ เตือน ฉบับ15 ฝนตกหนักทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา ฉบับที่ 15 เรื่อง ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย และคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามัน มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2569
Read more »
SenX เกมลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ทำกำไรสูงถึง 20.5 ล้านบาท แม้รายได้ลดลง 23%พัทธ์ธีรา ศรีพีรพงศ์SenX โชว์ฟอร์มไตรมาส 1/2569 กำไรแตะ 20.5 ล้านบาท แม้รายได้รวมลดลงกว่า 23% พัฒนาโมเดลธุรกิจบริการอย่างต่อเนื่อง และมีธุรกิจเช่าโตแรงเกือบ 250% เริ่มปั้น ‘RentNex 2026’ เพื่อรองรับเทรนด์คนรุ่นใหม่
Read more »
ไทย-ฝรั่งเศส เตรียมเซ็นแผนปฏิบัติการร่วม ดันพลังงานสะอาดรัฐบาลยกระดับความร่วมมือไทยฝรั่งเศส เตรียมส่งผู้แทนลงนามร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ปี 2569-2571 เน้นผลักดันพลังงานสะอาด ซอฟต์พาวเวอร์ไทย และปูทางเศรษฐกิจระยะยาว
Read more »
ก.อ. มติเอกฉันท์ตั้ง 'โกวิท ศรีไพโรจน์' นั่งอัยการสูงสุดคนใหม่คนที่ 21ที่ประชุม ก.อ. มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง โกวิท ศรีไพโรจน์ เป็นอัยการสูงสุดคนที่ 21 วาระ 2 ปี หลัง โชคชัย ยื่นขอเป็นอัยการอาวุโส มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2569
Read more »
กรุงเทพมหานครเปิดบริการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงหมาแมวจดทะเบียนสัตว์เลี้ยง ในงาน Paw World 2026กรุงเทพมหานครร่วมมือกับ เซ็นทรัล เอสเตมิล วีลเลอร์ เปิดจุดบริการฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงหมาแมวในงาน Paw World 2026 ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2569 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริการ Walk-in รวม 150 คิวต่อวันกทม และลงทะเบียนล่วงหน้า100 คิว.
Read more »
Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026: มหกรรมท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์แห่งปี อย่างใหญ่หลวงที่สิริกิติ์ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นำโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พัฒนาเป็นมหกรรมท่องเที่ยวเชิงไลฟ์สไตล์ระดับโลกกับ Thailand Golf & Dive Expo plus Outdoor Fest 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21–24 พฤษภาคม 2569 ณ ฮอลล์ 5–6 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อส่งเสริมและดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพเข้าประเทศ immortalspencer18
Read more »