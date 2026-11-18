พยากรณ์อากาศ 18-24 พ.ย.69 ใต้ฝนหนักน้ำป่า ภาคเหนืออุณหภูมิลดลง
กรมอุตุฯ เตือนภาคใต้ 18-22 พ.ย. ฝนตกหนักถึงหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน ส่วน 23-24 พ.ย. ภาคเหนืออุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศา แต่เช้ายังเย็น
กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเตือนภัยสภาพอากาศสำหรับพื้นที่ 18-24 พฤศจิกายน 2569 โดย ภาคใต้ จะประสบฝนเพิ่มขึ้นและมี ฝนตกหนัก ถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน ขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิ จะเปลี่ยนแปลงชัดเจน ทั้งการลดลงและสูงขึ้นตามจังหวะ มรสุม
สถานการณ์ฝนและน้ำท่วมภาคใต้
ในช่วงวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2569 พื้นที่ภาคใต้จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ พร้อมเตือนให้ระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากปริมาณน้ำสะสมที่อาจเกินความจุของดินและลำธารธรรมชาติAlso readอุตุฯ เตือน 13 จังหวัด ฝนตกหนกถึงหนักมาก วันที่ 18-22 พ.ย.69
สำหรับในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2569 ปริมาณฝนในภาคใต้จะเริ่มลดลง แต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่งที่อาจเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่และลมกระโชกแรงบางแห่ง
ผลกระทบอุณหภูมิต่อภูมิภาคเหนือและอีสาน
ประเทศไทยตอนบนในช่วงวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2569 จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากการปกคลุมของบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนลง
บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง 1-5 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 26-33 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด 9-23 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับแต่ละจังหวัด
บริเวณยอดดอยและยอดภูอากาศจะเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-16 องศาเซลเซียส ซึ่งประชาชนในพื้นที่สูงควรดูแลสุขภาพเนื่องจากความเย็นที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว
ทิศทางลมและสภาพทะเลอ่าวไทย
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่งผลให้คลื่นลมในทะเลมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์
บริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ซึ่งชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
สำหรับภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กม./ชม. และลมตะวันออกความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทำให้ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
รายละเอียดอุณหภูมิและทิศทางลมรายพื้นที่
พื้นที่ภาคกลางและตะวันออก อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียส โดยลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กม./ชม. ส่งผลให้อากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลง 1-3 องศาเซลเซียส
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบางวัน
ประชาชนควรติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนและภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
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