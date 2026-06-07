พยากรณ์อากาศประเทศไทย 7-13 มิถุนายน 2569: ฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน 2569 ประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและคลื่นลมแรง
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์ อากาศ สำหรับ ประเทศไทย ในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่ามีฝนฟ้าคะนองและ ฝนตกหนัก ถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมี ฝนตกหนัก มากในช่วงวันที่ 10-13 มิถุนายน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจาก ฝนตกหนัก และฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน สำหรับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วงที่มี ฝนตกหนัก บางแห่ง และมี ฝนตกหนัก มากในวันที่ 10-13 มิถุนายน โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยทางตอนบนมีฝนร้อยละ 60-70 และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง โดยเฉพาะวันที่ 10-12 มิถุนายนจะมี ฝนตกหนัก มากในบางพื้นที่ทางตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ในวันที่ 7-9 และ 13 มิถุนายน ส่วนวันที่ 10-12 มิถุนายนมีฝนร้อยละ 40-60 และมี ฝนตกหนัก บางแห่งทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมี ฝนตกหนัก บางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมี ฝนตกหนัก บางแห่งทางตอนบนของภาคตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมี ฝนตกหนัก บางแห่งในช่วงวันที่ 10-12 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือกับสภาพ อากาศ ที่แปรปรวน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยควรอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงและระวังอันตรายจากฟ้าผ่า รวมถึงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอ.
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยในช่วงวันที่ 7-13 มิถุนายน 2569 โดยระบุว่ามีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ 10-13 มิถุนายน ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน สำหรับภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ ตลอดช่วงที่มีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากในวันที่ 10-13 มิถุนายน โดยมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ โดยทางตอนบนมีฝนร้อยละ 60-70 และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะวันที่ 10-12 มิถุนายนจะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ทางตอนบน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ในวันที่ 7-9 และ 13 มิถุนายน ส่วนวันที่ 10-12 มิถุนายนมีฝนร้อยละ 40-60 และมีฝนตกหนักบางแห่งทางด้านตะวันตกของภาค ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-70 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วง ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร และบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งทางตอนบนของภาคตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมา: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไป: ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 10-12 มิถุนายน ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงภัยควรอพยพสิ่งของขึ้นที่สูงและระวังอันตรายจากฟ้าผ่า รวมถึงชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอ
อากาศ ฝนตกหนัก พยากรณ์อากาศ ประเทศไทย เตือนภัย
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