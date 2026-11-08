พม. ชี้แจงชัด เงินค่าจัดการศพสูงวัย 3,000 บาท ไม่ใช่ 30,000 บาท
กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. ยืนยันข่าวปลอม เงินสงเคราะห์จัดการศพผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับจริงรายละ 3,000 บาท ไม่ใช่ 30,000 บาท ตามที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดีย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงหลังปรากฏ ข่าวปลอม ในเครือข่ายสังคมออนไลน์ระบุว่าทายาทของผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะมีสิทธิ์ได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท จาก กรมกิจการผู้สูงอายุ
ยืนยันเงินสงเคราะห์จริง 3,000 บาท
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมโดยสิ้นเชิง และไม่มีนโยบายจ่ายเงินในจำนวน 30,000 บาท แต่เป็นการให้เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณีเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทต่อรายเท่านั้น เพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของสาธารณชนAlso read‘คลัง’ แจงติด ‘โซลาร์ภาคประชาชน’ ให้คุ้ม ควรใช้ไฟขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเดือน
เงื่อนไขผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน
โครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์必须是ผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้น หรือผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ยังไม่ได้ถือบัตรหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน
ในกรณีของผู้สูงอายุที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่มีคุณสมบัติครบถ้วนนั้น จะต้องได้รับหนังสือรับรองการสงเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ระดับสูง ได้แก่ ผู้กำกับการเขต นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายกเมืองพัทยา หรือประธานชุมชน
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ก็ได้รับสิทธิ์
นอกจากผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนทั่วไปแล้ว ผู้สูงอายุที่ resides ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล หรือสถานคุ้มครองอื่น ๆ ของรัฐบาล หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีลักษณะการจัดการศพในทำนองเดียวกัน ก็สามารถใช้สิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์นี้ด้วยเช่นกัน
ขั้นตอนการยื่นคำขอและเอกสารประกอบ
ทายาทหรือผู้จัดการศพจำเป็นต้องยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ออกใบมรณบัตร โดยต้องยื่นต่อหน่วยงานในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านขณะถึงแก่ความตาย
สำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตในจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากภูมิลำเนา สามารถยื่นคำขอได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเทศบาล หรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา
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