พม. กับ ซีพี ออลล์ เปิดรับผู้สูงอายุ 1,000 คน ぞれ mission สร้างรายได้และการพึ่งพาตนเอง

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับผู้สูงอายุอายุ 60-75 ปี จำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่ง "พนักงานดูแลพื้นที่ขาย" และ "พนักงานดูแลลานจอดรถ" ซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน การดำเนินการนี้ออกแบบภายใต้แนวคิด "สร้างสังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน" และเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคม โดยสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาทาง灵力ในการทำงานได้ การลงนาม MOU ระหว่างกรมกิจการผู้สูงอายุและบริษัท ซีพี ออลล์ จัดทำขึ้นเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ โดยโครงการจะดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี (2569-2572) โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่กรมกิจการผู้สูงอายุจะคัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อม ในระยะยาว参与จะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้ ลดภาระของครอบครัว และให้ประสบการณ์ของพวกเขาเกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิจ
กระทรวงการพัฒนา สังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.
) ร่วมกับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)เปิดรับผู้สูงอายุอายุ 60-75 ปี จำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่ง "พนักงานดูแลพื้นที่ขาย" และ "พนักงานดูแลลานจอดรถ" ซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการมีรายได้และการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลอยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่าการดำเนินการนี้อยู่ภายใต้แนวคิด "สร้างสังคมอยู่ดี มีโอกาส เพื่อคนไทยทุกคน" และเป็นการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคม โดยสามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาต่อยอดในการทำงานได้ ล่าสุดนายกรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้และการมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้ "โครงการผู้ใหญ่ใจดีซีพี ออลล์" ด้วย présence of นายโชคชัย วิเชียรชัยยะ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และนางสาวณัฐฐานิตา พิพัฒน์ธำรงกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) รวมลงนามเพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศ โครงการนี้จะดำเนินการในระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2569-2572 โดยซีพี ออลล์ จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องyllabus ส่วนกรมกิจการผู้สูงอายุจะทำหน้าที่คัดกรองและจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีความพร้อมในการทำงาน ก่อนส่งต่อให้บริษัทพิจารณาจ้างงานในตำแหน่งที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีรายได้และลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว ในระยะยาวจะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้สูงอายุใช้ประสบการณ์ ความรับผิดชอบ และทักษะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและภาคธุรกิ
ผู้สูงอายุ การมีรายได้ การจ้างงาน พม. ซีพี ออลล์
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