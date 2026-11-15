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พม่าโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยยะไข่คร่า 12 ศพ

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย
พม่าโจมตีค่ายผู้ลี้ภัยยะไข่คร่า 12 ศพ
พม่า · ยะไข่ · ค่ายผู้พลัดถิ่น
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กองทัพเมียนมาเปิดปฏิบัติการทางอากาศถล่มค่ายผู้พลัดถิ่นบยาร์ลา รัฐยะไข่ ส่งผลผู้ลี้ภัยเสียชีวิต 12 ราย บาดเจ็บ 18 ราย โดยเหยื่อส่วนใหญ่เป็นเด็กและครอบครัว

กองกำลังทหารเมียนมา (Military of Myanmar) ดำเนินการโจมตีทางอากาศใส่ค่ายที่พักพิงผู้พลัดถิ่นจากสงครามในรัฐ ยะไข่ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 ราย ตามรายงานของพยานและผู้กู้ภัยที่ปรากฏข่าวเมื่อวานนี้ (14 ธันวาคม)

รายละเอียดการโจมตีและพื้นที่ได้รับผลกระทบ

เหตุการณ์รุนแรงนี้เกิดขึ้นในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม ที่ค่ายผู้พลัดถิ่นบยาร์ลา (Byarlar) ในเมืองปอนนาจุน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองสิตตะเว ซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐยะไข่ การโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักต่อโครงสร้างพื้นฐานและชีวิตผู้คนในพื้นที่พักพิงดังกล่าว

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เขตปอนนาจุนและค่ายผู้พลัดถิ่นต่างๆ ในรัฐยะไข่มักตกเป็นเป้าโจมตีจากเครื่องบินรบของรัฐบาลทหารเมียนมาเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของชายแดนตะวันตกของประเทศอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังอารักกันยะไข่ (Arakan Army) ทำให้กองทัพเมียนมาเผชิญกับสถานการณ์ที่ถูกปิดล้อมและใช้กำลังทางอากาศเพื่อตอบโต้

คำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตและสมาชิกครอบครัว

ชิต ซู ไว (Shit Su Way) เจ้าของร้านค้าอายุ 27 ปี ได้เปิดเผยถึงความโหดร้ายของเหตุการณ์ผ่านน้ำตา โดยระบุว่าสมาชิกในครอบครัวของเธอรวมถึงลูกสาว ป้า และแม่ของเธอเสียชีวิตในแคมป์ดังกล่าว เธอเล่าว่าไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินรบมาก่อน แต่ระเบิดถูกทิ้งลงมาทันทีหลังจากที่เครื่องบินโฉบผ่าน ทำให้ไม่ทันได้หลบหนี

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ชิต ซู ไว ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าร่างของผู้เสียชีวิตนอนกระจายอยู่ด้วยความเจ็บปวด ซึ่งเธอไม่สามารถบรรยายความรู้สึกนี้ได้ มีเพียงเธอคนเดียวที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวของเธอสูญเสียสมาชิกไปทั้งหมด เธอยืนยันว่าไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ ก่อนการโจมตีครั้งนั้น

ข้อมูลจากองค์กรกู้ภัยและสถิติผู้บาดเจ็บ

เครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิต 12 ราย ผ่าน ข่าย เฮง เต๊ต (Khay Hlaing Tet) ประธานมูลนิธิพยูซิน ยิน ขวิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกู้ภัยและช่วยเหลือฉุกเฉินที่เข้าไปตรวจสอบพื้นที่หลังเหตุการณ์ ข่าย เฮง เต๊ต ยืนยันว่ามีเด็กวัย 5 ขวบรวมอยู่ในผู้เสียชีวิตด้วย

นอกจากผู้เสียชีวิตแล้ว มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 18 รายในค่ายดังกล่าว หลายคนที่พักพิงอยู่ในพื้นที่นี้มานานถึง 4 ปีแล้ว เชื่อว่าสถานที่แห่งนี้ปลอดภัยจึงเลือกที่จะหลบภัยอยู่ที่นั่น แต่กลับกลายเป็นว่าพวกเขาตกอยู่ในอันตรายโดยตรงจากการโจมตีทางอากาศ

บริบทความขัดแย้งและสถานการณ์ปัจจุบัน

เมียนมายังคงเข้าสู่ภาวะสงครามกลางเมืองมานานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่กองทัพก่อรัฐประหาร ซึ่งจุดชนวนให้เกิดการต่อสู้ด้วยอาวุธระหว่างกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ควบคุมพื้นที่บริเวณชายขอบของประเทศ สถานการณ์ในรัฐยะไข่ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากสงคราม

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ข่าย เฮง เต๊ต กล่าวว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่ใช่พื้นที่สู้รบโดยตรง และไม่มีทางคิดว่าค่ายผู้พลัดถิ่นจะตกเป็นเป้าหมายของการโจมตี แม้ผู้ลี้ภัยจะอาศัยอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วก็ตาม ความมั่นคงในพื้นที่ที่พักพิงดูเหมือนจะไม่สามารถการันตีความปลอดภัยจากปฏิบัติการทางทหารของรัฐบาลได้

MGROnlineLive#39 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

พม่า ยะไข่ ค่ายผู้พลัดถิ่น กองทัพอากาศ ข่าย เฮง เต๊ต ชิต ซู ไว ปอนนาจุน

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